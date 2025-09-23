Black Friday (Efsane Cuma) 2025 için geri sayım: Kasım ayında başlayacak

NEDEN "KARA CUMA" DENİYOR?

Bir teoriye göre, Şükran Günü’nün ertesi günü yaşanan yoğun trafik nedeniyle araçların tekerlekleri yollarda çok fazla siyah iz bırakmış ve bu nedenle gün "Kara Cuma" olarak adlandırılmıştır.



Diğer teori ise muhasebe kayıtlarına dayanır. Eskiden zararlar kırmızı mürekkeple, kârlar ise siyah mürekkeple yazılırdı. Noel öncesi dönemde birçok işletme özellikle bu günden itibaren kâra geçtiği için hesap defterleri "siyah" mürekkeple dolmaya başlardı. Bu nedenle gün "Kara Cuma" olarak anılmıştır.