Black Friday (Efsane Cuma) 2025 için geri sayım: Kasım ayında başlayacak
Black Friday (Efsane Cuma) 2025 için geri sayım başladı. Kasım ayının son haftasında başlayacak indirim maratonu, teknoloji ürünlerinden modaya, kozmetikten ev eşyalarına kadar binlerce üründe büyük fırsatlar sunacak.
Noel hediyesi alışverişi, Black Friday'in (Efsane Cuma) en popüler geleneklerinden biridir. Kasım ayının dördüncü Cuma gününe (ABD’deki Şükran Günü’nün ertesi günü) denk gelir ve Noel öncesinde alışveriş yapmak için en uygun zaman olarak görülür. Birçok mağaza bu gün özel indirimler yapar, özellikle oyuncak gibi ürünlerde fiyatları düşürür.
Kara Cuma’dan sonraki pazartesi günü ise Siber Pazartesi (Cyber Monday) olarak bilinir. Bu gün, çevrim içi alışveriş siteleriin Kara Cuma’ya benzer kampanyalar yaptığı bir pazarlama etkinliğidir.