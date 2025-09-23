Black Friday (Efsane Cuma) 2025 için geri sayım: Kasım ayında başlayacak

Black Friday (Efsane Cuma) 2025 için geri sayım başladı. Kasım ayının son haftasında başlayacak indirim maratonu, teknoloji ürünlerinden modaya, kozmetikten ev eşyalarına kadar binlerce üründe büyük fırsatlar sunacak.

Noel hediyesi alışverişi, Black Friday'in (Efsane Cuma) en popüler geleneklerinden biridir. Kasım ayının dördüncü Cuma gününe (ABD’deki Şükran Günü’nün ertesi günü) denk gelir ve Noel öncesinde alışveriş yapmak için en uygun zaman olarak görülür. Birçok mağaza bu gün özel indirimler yapar, özellikle oyuncak gibi ürünlerde fiyatları düşürür.

Kara Cuma’dan sonraki pazartesi günü ise Siber Pazartesi (Cyber Monday) olarak bilinir. Bu gün, çevrim içi alışveriş siteleriin Kara Cuma’ya benzer kampanyalar yaptığı bir pazarlama etkinliğidir.

BLACK FRİFAY NE ZAMAN?

Bu yıl Black Friday, 28 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 1 Aralık Pazartesi gününe denk gelen Siber Pazartesi’ne kadar devam edecek.

BLACK FRİFAY GELENEKLERİ

Şükran Günü tüm ABD’de resmî tatildir. Ertesi gün her yerde tatil olmasa da birçok kişi Kara Cuma’da işten izin alır ya da yıllık izinlerinden kullanır. Bazıları bu günü farklı şehirlerdeki aile ve arkadaşlarını ziyaret etmek veya tatile çıkmak için değerlendirirken, diğerleri ise Noel alışverişine başlamak için fırsat görür.

Bazı mağazalar ise açılış saatlerini uzatır. Popüler alışveriş merkezlerine giden yollarda yoğun trafik yaşanabilir.

NEDEN "KARA CUMA" DENİYOR?

Bir teoriye göre, Şükran Günü’nün ertesi günü yaşanan yoğun trafik nedeniyle araçların tekerlekleri yollarda çok fazla siyah iz bırakmış ve bu nedenle gün "Kara Cuma" olarak adlandırılmıştır.

Diğer teori ise muhasebe kayıtlarına dayanır. Eskiden zararlar kırmızı mürekkeple, kârlar ise siyah mürekkeple yazılırdı. Noel öncesi dönemde birçok işletme özellikle bu günden itibaren kâra geçtiği için hesap defterleri "siyah" mürekkeple dolmaya başlardı. Bu nedenle gün "Kara Cuma" olarak anılmıştır.

