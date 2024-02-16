Boğazlardan geçen gemi sayısında yükseliş

TÜRKİYE LİMANLARINDAKİ KONTEYNER ELLEÇLEMELERİ 2023 YILINI ARTIŞLA KAPATTI

2023 yılı Türkiye limanlarında elleçlenen yük ve konteyner istatistiklerini de değerlendiren Bakan Uraloğlu, “Limanlarımızdaki konteyner elleçlemelerimiz dünyadaki trendin aksine 2023 yılını artışla kapatmıştır.” açıklamasında bulundu.



Uraloğlu, Türkiye limanlarında ise elleçlenen konteyner miktarının ton bazında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 133 milyon 467 bin 400 ton, TEU bazında ise yüzde 1,5 artarak 12 milyon 556 bin 401 TEU olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:



“2023 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’nin denizyolu konteyner ticaretindeki düşüş trendi sona ermiş ve aylık bazlarda bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında artışlar göstermiştir. 2024 yılında ise dünya denizyolu konteyner taşımacılığının yüzde 4 büyümesi beklenmektedir.



2023 yılının ilk yarısında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalırken, yılın ikinci yarısında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artmış ve yüksek bir artış performansı sergilemiştir. 2024 yılında, uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ve bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ile deniz ticaretinde yeni rekorlar kırmayı hedefliyoruz.”