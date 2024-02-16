Boğazlardan geçen gemi sayısında yükseliş
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada dünya denizyolu ticaretinin yüzde 3 arttığını ve 2024 yılında da deniz ticaretinin yüzde 2,1 büyüyerek yaklaşık 12,636 milyar tona ulaşmasını beklediklerini belirterek, bu büyümeden Türk Boğazları ve Karadeniz trafiğinin de olumlu yönde etkileneceğini belirtti.
“2023 YILINDA İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARINDAN YÜZDE 8,2 ARTIŞLA 83 BİN 892 GEMİ GEÇTİ”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılında İstanbul Boğazından 39 bin, Çanakkale Boğazından ise 44 bin 892 adet olmak üzere Türk boğazlarından toplamda 83 bin 892 gemi geçişi ile bir önceki yıla göre yüzde 8,2 oranında artış sağlandığını bildirdi.