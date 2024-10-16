Borcunu ödemeyenler sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak: GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar, 1 Ocak 2012 tarihinde uygulamaya konulan sağlık hizmetlerinden Ocak 2025 itibarıyla yararlanamayacak. GSS prim borcunun ne olduğu ve nasıl ödeneceği ise sigortasız kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır? İşte GSS borcu öğrenme ekranı.
Sigortasız olan ve çalışmayan vatandaşların GSS prim borcunun nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. SGK, prim borcu olan vatandaşlar için yeni açıklamada bulundu. Açıklamaya göre, GSS prim borcu olan ve ödemeyen vatandaşlar Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Peki, GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır?