Borcunu ödemeyenler sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak: GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar, 1 Ocak 2012 tarihinde uygulamaya konulan sağlık hizmetlerinden Ocak 2025 itibarıyla yararlanamayacak. GSS prim borcunun ne olduğu ve nasıl ödeneceği ise sigortasız kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır? İşte GSS borcu öğrenme ekranı.

Borcunu ödemeyenler sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak: GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır? - 1

Sigortasız olan ve çalışmayan vatandaşların GSS prim borcunun nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. SGK, prim borcu olan vatandaşlar için yeni açıklamada bulundu. Açıklamaya göre, GSS prim borcu olan ve ödemeyen vatandaşlar Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Peki, GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır?

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Borcunu ödemeyenler sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak: GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır? - 2

BORCUNU ÖDEMEYENLER İÇİN SON TARİH YAKLAŞIYOR

2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti. Ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler ise, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz alabiliyor.

SGK, gelir testi yaptırmayan ve prim borcu olan vatandaşlara tebligatlarını göndermeye başladı.

Borcunu ödemeyenler 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

Borcunu ödemeyenler sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak: GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır? - 3

GSS PRİM BORCU NEDİR?

Genel Sağlık Sigortasına (GSS), 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirildi.

Genel Sağlık Sigortası'nda kapsam dışı kalanlar, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Sigortalı çalışanların primlerini işveren ödediği için borç doğmaz ancak çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemeleri gerekiyor ve bu nedenle de her ay sigorta borcu çıkabiliyor.

Borcunu ödemeyenler sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak: GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır? - 4

GSS BORCU NEDEN OLUR?

Aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilir ancak gelir testi yaptırılmadığında her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3’ü tutarında GSS prim hesabına borç yazılır. Bu nedenle de GSS prim borcu birikir.

GSS borcunu zamanında ödemeyenlerden, SGK icra veya haciz yoluyla borcu talep edebilir. Eğer borcun yalnızca bir kısmı ödenirse sağlık hizmetlerinden faydalanılamaz.

Borcunu ödemeyenler sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak: GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır? - 5

GSS BORCU NASIL SORGULANIR?

GSS borç sorgulama işlemini internet üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlet üzerinden “GSS Sorgulama” sayfasına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi yapılmaktadır.

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