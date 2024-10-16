Borcunu ödemeyenler sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak: GSS prim borcu nedir, nasıl sorgulanır?

GSS PRİM BORCU NEDİR?

Genel Sağlık Sigortasına (GSS), 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirildi.



Genel Sağlık Sigortası'nda kapsam dışı kalanlar, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Sigortalı çalışanların primlerini işveren ödediği için borç doğmaz ancak çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemeleri gerekiyor ve bu nedenle de her ay sigorta borcu çıkabiliyor.