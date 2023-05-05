Bu ay (Mayıs) doğalgaz bedava mı? Ücretsiz doğalgaz tarihleri açıklandı

Karara göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Toplam ödenecek tutar faturada '0' TL olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek. Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek. Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024 tarihine ve 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.