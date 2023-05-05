Bu ay (Mayıs) doğalgaz bedava mı? Ücretsiz doğalgaz tarihleri açıklandı

Geçtiğimiz günlerde 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ücretsiz doğalgaz müjdesini vermişti. Açıklama ardından gözler ücretsiz doğalgaz tarihlerine çevrildi. EPDK’nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun) 'Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına' ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Toplam ödenecek tutar faturada '0' TL olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek. Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek. Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024 tarihine ve 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.
Başkentgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mayıs'ta yayımlanan dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin kararla ilgili açıklama yaptı.
Buna göre, 24 Nisan'dan önceki günlerde yapılan sayaç okumaları sonucunda faturası düzenlenen aboneler uygulamadan, mayıstaki okuma döneminde yararlanacak.
24 Nisan'da yapılan sayaç okuma işlemi sonucunda düzenlenen faturalar ise iptal edildi. Bu faturaları son ödeme gününden önce ödemiş bulunan abonelere ödedikleri tutar, PTT aracılığı ile iade edildi.
Açıklamaya göre, ön ödemeli sayaç grubunda bulunan Başkentgaz aboneleri de faturalı sayaç aboneleri gibi uygulamadan yararlanacak.
Bu kapsamda, konut, merkezi konut (kazan), ibadethane ve cemevi sayaçlarında yapılacak ilk okumadaki endeksten, önceki okumada alınan endeks çıkartılarak, dönem tüketimi belirlenecek ve dönemsel tüketim miktarı kadar doğal gaz ilk gaz alımında abonelerin kartlarına ücretsiz olarak yüklenecek.
Öte yandan, bedelsiz ilk faturadan sonraki okuma döneminden başlayarak 1 Mayıs 2024'e kadarki aylık tüketimler için tahakkuk edecek faturaların 25 metreküp kısmı için bedel alınmayacak.
25 metreküplük bedelsiz kısım, faturalı sayaçlar için okuma sonucunda düzenlenecek faturadan düşülerek, ön ödemeli sayaçlar için ise okuma sonucunda tespit edilen tüketim miktarının 25 metreküp kadarlık kısmı için karta gaz yüklenmesi şeklinde uygulanacak.
Uygulama, ilgili aydaki 25 metreküpe kadar tüketim miktarları için geçerli olacak, bu miktarın altındaki tüketim miktarları bir sonraki aya devretmeyecek.