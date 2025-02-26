Bu hafta A101'de indirimden Aldın Aldın! 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu ve Ramazan özel fırsatları
Her hafta birçok ürünü en uygun fiyata satışa sunan A101 marketlerde, Ramazan özel aldın aldın kataloğu paylaşıldı. Ramazana özel gıda ve temizlik ürünleri indirimli fiyatları ile raflarda yerini alıyor. 27 Şubat A101 aktüel ürünleri arasında ayrıca buzdolabı, ocak, fırın, ütü gibi teknolojik ürünler, mutfak gereçleri, tekstil malzemeleri de satışa sunuluyor. 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 indirimli ürünlerinde bu hafta dijital piyano, bateri seti, çocuklara yönelik oyuncaklar, oyun bilgisayarı, motosiklet ve moped de alıcılarını bekliyor olacak. Buzdolabı 11.499 TL'den, çamaşır makinesi 9.999 TL'den, televizyon 9.999 TL'den, üç tekerlekli moped ise 44.990 TL'ye satılacak. Uygun fiyatlara taksit imkanları ile aktüel ürünler 27 Şubat'ta satışa çıkıyor.