Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Borsa mı, altın mı, fonlar mı? Yatırım araçlarının performansı

Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. Farklı araçlara yatırım yapan vatandaşlar, Borsa, altın ve yatırım fonlarının durumunu merak ediyor. Peki, bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Borsa mı, altın mı, fonlar mı? Y

Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Borsa mı, altın mı, fonlar mı? Yatırım araçlarının performansı - 1

Yatırımcılar için hareketli bir hafta geride kaldı. Peki, bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu? Borsa İstanbul, altın, döviz ve yatırım fonları nasıl bir performans sergiledi? BIST 100 endeksinin yönü ne oldu, gram altın ve dolar kuru yükseldi mi? İşte 10-14 Şubat 2025 haftasında yatırım araçlarının kazanç oranları ve piyasalardaki son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Borsa mı, altın mı, fonlar mı? Yatırım araçlarının performansı - 2

HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI?

BIST 100 endeksi, en düşük 9.756,73 puanı ve en yüksek 9.983,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,74 altında 9.877,59 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,59 artışla 3 bin 407 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,57 yükselişle 23 bin 78 liraya çıktı.


Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Borsa mı, altın mı, fonlar mı? Yatırım araçlarının performansı - 3

Geçen hafta sonu 5 bin 563 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,64 artarak 5 bin 710 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,66 değer kazanarak 36,2170 liraya, avro yüzde 1,86 artışla 38,0150 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,77, emeklilik fonları yüzde 0,61 değer kazandı.


Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Borsa mı, altın mı, fonlar mı? Yatırım araçlarının performansı - 4

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,32 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER