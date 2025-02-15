Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı? Borsa mı, altın mı, fonlar mı? Yatırım araçlarının performansı

Yatırımcılar için hareketli bir hafta geride kaldı. Peki, bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu? Borsa İstanbul, altın, döviz ve yatırım fonları nasıl bir performans sergiledi? BIST 100 endeksinin yönü ne oldu, gram altın ve dolar kuru yükseldi mi? İşte 10-14 Şubat 2025 haftasında yatırım araçlarının kazanç oranları ve piyasalardaki son durum...