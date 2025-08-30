Bu hafta yatırım araçlarının performansı: Borsa ve altında son durum

Yatırımcılar için hareketli bir haftanın ardından gözler, borsa ve altındaki son duruma çevrildi. Hafta boyunca döviz kurları, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler yatırım araçlarının seyrinde belirleyici oldu.

Yatırımcıların yakından takip ettiği piyasalarda bu hafta kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. Borsa İstanbul’da işlem gören endeksler haftayı dalgalı bir grafikle tamamlarken, özellikle bankacılık ve teknoloji hisselerindeki hareketlilik dikkat çekti. Altın ise küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere paralel olarak güvenli liman talebiyle değer kazanırken, yatırımcıların yüzünü güldürdü.

BIST 100 endeksi, en düşük 11,262,82 puanı ve en yüksek 11.605,30 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,74 altında 11.288,05 puandan tamamladı.


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,20 artışla 4 bin 537 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,17 yükselişle 30 bin 651 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 7 bin 365 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,19 artarak 7 bin 600 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,33 artışla 41,1510 liraya, avro yüzde 0,74 yükselişle 48,0230 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, emeklilik fonları yüzde 0,65 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,16 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

