Bu hafta yatırım araçlarının performansı: Borsa ve altında son durum

Yatırımcıların yakından takip ettiği piyasalarda bu hafta kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. Borsa İstanbul’da işlem gören endeksler haftayı dalgalı bir grafikle tamamlarken, özellikle bankacılık ve teknoloji hisselerindeki hareketlilik dikkat çekti. Altın ise küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere paralel olarak güvenli liman talebiyle değer kazanırken, yatırımcıların yüzünü güldürdü.