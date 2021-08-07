Bu incinin gramı altından 4 kat daha pahalı

İHA 07.08.2021 - 09:15
Türkiye'de tabiî inciden anlayan 10 sanatkâr bulunuyor.
Bu sanatkârdan biri olan İsmail İlkin, Bursa'da Fidan Han'da Türkiye'nin farklı vilayetlerinden topladığı yüzlerce yıllık incileri restore ederek, dünyanın farklı ülkelerine ve Türkiye'nin her yerine satıyor.
İsmail İlkin, kimileri havuzda yetiştirilen, kimileri de okyanuslardan toplanan yüzlerce yıllık incileri satıyor.
Havuzda yetişen incilerin fiyatı 300 ila 500 lira arasında değişirken, Osmanlı devrinde Basra körfezinden gelen 200 yıllık incilerin ise gramı 2 bin 500 lirayı buluyor.
Havuzda yetiştirilen incilerinde 500 liraya satıldığını söyleyen İlkin, "Ben eski incileri alıp restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyorum. Elimde 200 yıllık gerçek inciler mevcut. Bu 200 yıllık inciler ülkemize Osmanlı devrinde Basra körfezinden gelmiş. Bu inciler çok değerli. Gramı altından daha pahalı olan inciler mevcut. Elimde gramı 2 bin 500 liraya satılan inci var. Altından 4 kat daha değerli" sözlerini kullandı.