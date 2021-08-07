Bu incinin gramı altından 4 kat daha pahalı

Bu sanatkârdan biri olan İsmail İlkin, Bursa'da Fidan Han'da Türkiye'nin farklı vilayetlerinden topladığı yüzlerce yıllık incileri restore ederek, dünyanın farklı ülkelerine ve Türkiye'nin her yerine satıyor.

İnci uzmanı olduğunu ifade eden İsmail İlkin, "İnciye baktım mı gramını ve gerçek olup olmadığını, kaç yıllık olduğunu anlarım. Bu incilerin orijinaliyle sunisini ayırt etmek çok zor. Hakiki incilerin fiyatı 9 bin liradan başlıyor 30 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.