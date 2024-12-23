Bu şirketlerde çalışanlar maaşlarından çok memnun: Zam, ikramiye ve sosyal haklarda en yüksek puanı aldı

Paycom'un birinci sırada yer alması, çalışanların sadece maaşlarını değil, sosyal haklarını ve şirketten aldıkları genel değeri de göz önünde bulundurduklarında, şirketin sunduğu toplam çalışma deneyiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.