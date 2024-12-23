Bu şirketlerde çalışanlar maaşlarından çok memnun: Zam, ikramiye ve sosyal haklarda en yüksek puanı aldı

İş dünyasında başarıyı belirleyen en önemli faktörler arasında çalışan memnuniyeti yer alıyor. Yapılan son analizlere göre, çalışanlarının ücretlerinden en memnun olduğu şirketler belirlendi. Bu şirketlerde çalışanlar hem maaşlarından hem de sosyal haklarından çok memnun. İşte ilk 10 sırada yer alan o şirketler.

Bu şirketlerde çalışanlar maaşlarından çok memnun: Zam, ikramiye ve sosyal haklarda en yüksek puanı aldı - 1

Günümüzde çalışan memnuniyeti, iş dünyasında başarıyı belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geldi. Yapılan son analizlere göre, çalışanlarının ücretlerinden en memnun olduğu şirket, Güneş Kuşağı'nda bulunan bir işletme oldu.

EKONOMİ HABERLERİ

Bu şirketlerde çalışanlar maaşlarından çok memnun: Zam, ikramiye ve sosyal haklarda en yüksek puanı aldı - 2

Paycom, çalışan değerlendirme platformu Comparably'nin yaptığı son değerlendirmede, çalışanların ücret paketlerinden en memnun olduğu şirket olarak birinci sırada yer aldı.

Bu şirketlerde çalışanlar maaşlarından çok memnun: Zam, ikramiye ve sosyal haklarda en yüksek puanı aldı - 3

Şirket, 20 milyon anonim çalışan değerlendirmesinin sonucunda, ücretlendirme, zam, ikramiye, sosyal haklar, hisse senetleri ve öz sermayeler gibi birçok alanda en yüksek puanı aldı.

Bu şirketlerde çalışanlar maaşlarından çok memnun: Zam, ikramiye ve sosyal haklarda en yüksek puanı aldı - 4

ÇALIŞANLAR NE DİYOR?

Comparably'nin analizi, çalışanların maaşlarından, sosyal haklarına kadar bir dizi önemli konuda memnuniyetlerini değerlendirerek, en iyi işverenleri sıralıyor. Çalışanlar, aşağıdaki gibi sorulara yanıt verdi:

  • Adil ödeme yapılıyor mu?
  • Sosyal haklardan memnun musunuz?
  • Zam alıyor musunuz?
  • Şirket yıllık ikramiye veriyor mu?
  • Hisse senetleri veya öz sermayeden memnun musunuz?

Bu sorulara verilen yanıtlara göre, Paycom, çalışanlarına sunduğu cömert ücretlendirme ve sosyal haklarla dikkat çekti.

Bu şirketlerde çalışanlar maaşlarından çok memnun: Zam, ikramiye ve sosyal haklarda en yüksek puanı aldı - 5


Bir Paycom çalışanı, şirketin sunduğu cömert komisyon yapısı, izin ve sağlık yardımlarına övgüde bulundu. Bu övgüler, şirketin yüksek çalışan memnuniyeti sağlamadaki başarısını gözler önüne seriyor.

Bu şirketlerde çalışanlar maaşlarından çok memnun: Zam, ikramiye ve sosyal haklarda en yüksek puanı aldı - 6

BU ŞİRKETLERDE ÇALIŞANLAR ŞARTLARDAN ÇOK MEMNUN

Paycom'un ardından, ikinci sırada Boston Consulting Group yer alırken, üçüncü sırada ise Adobe bulunuyor. Her iki şirket de sundukları sınırsız izin (PTO) ve cömert ödeme paketleriyle öne çıkıyor.

Paycom
Genel Merkez: Oklahoma City, Oklahoma
İş Alanı: İnsan Kaynakları ve Bordro Teknolojisi

Boston Consulting Group
Genel Merkez: Boston, Massachusetts
İş Alanı: Danışmanlık

Adobe
Genel Merkez: San Jose, Kaliforniya
İş Alanı: Yazılım

Waste Connections
Genel Merkez: Spring, Teksas
İş Alanı: Atık Toplama ve Bertaraf

Bu şirketlerde çalışanlar maaşlarından çok memnun: Zam, ikramiye ve sosyal haklarda en yüksek puanı aldı - 7

Salesforce
Genel Merkez: San Francisco, Kaliforniya
İş Alanı: Müşteri İlişkileri Yönetimi Yazılımı

Workday
Genel Merkez: Pleasanton, Kaliforniya
İş Alanı: Finans ve İK Yönetimi

Elastic
Genel Merkez: San Francisco, Kaliforniya
İş Alanı: Arama Destekli Çözümler

Bu şirketlerde çalışanlar maaşlarından çok memnun: Zam, ikramiye ve sosyal haklarda en yüksek puanı aldı - 8

Calix

Genel Merkez: San Jose, Kaliforniya
İş Alanı: Yazılım

Squarespace
Genel Merkez: New York, New York
İş Alanı: Web Sitesi ve E-Ticaret

Hubspot
Genel Merkez: Cambridge, Massachusetts
İş Alanı: Pazarlama ve Satış Yazılımı

Bu şirketlerde çalışanlar maaşlarından çok memnun: Zam, ikramiye ve sosyal haklarda en yüksek puanı aldı - 9

Paycom'un birinci sırada yer alması, çalışanların sadece maaşlarını değil, sosyal haklarını ve şirketten aldıkları genel değeri de göz önünde bulundurduklarında, şirketin sunduğu toplam çalışma deneyiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

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