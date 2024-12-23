Bu şirketlerde çalışanlar maaşlarından çok memnun: Zam, ikramiye ve sosyal haklarda en yüksek puanı aldı
İş dünyasında başarıyı belirleyen en önemli faktörler arasında çalışan memnuniyeti yer alıyor. Yapılan son analizlere göre, çalışanlarının ücretlerinden en memnun olduğu şirketler belirlendi. Bu şirketlerde çalışanlar hem maaşlarından hem de sosyal haklarından çok memnun. İşte ilk 10 sırada yer alan o şirketler.
Günümüzde çalışan memnuniyeti, iş dünyasında başarıyı belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geldi. Yapılan son analizlere göre, çalışanlarının ücretlerinden en memnun olduğu şirket, Güneş Kuşağı'nda bulunan bir işletme oldu.