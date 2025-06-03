Buğday alım fiyatı 2025: TMO makarnalık ve ekmeklik buğday, arpa ne kadar oldu? Hububat alım ücretleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO hububat alım fiyatlarını açıkladı. Ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpa fiyatlarına ek olarak temel destek, planlı üretim desteği ve sertifika tohum kullanım desteği de sağlanıyor. ÇKS'de kayıtlı buğday ve arpa ürünleri TMO tarafından teslim alınmaya başladı. Peki, 2025 buğday fiyatları ne kadar oldu?

Buğday alım fiyatı 2025: TMO makarnalık ve ekmeklik buğday, arpa ne kadar oldu? Hububat alım ücretleri ne zaman yatacak? - 1

Mayıs hasat zamanı ile beraber üreticinin beklediği 2025 hububat alım fiyatları da açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından duyurulan fiyatlar 2. grup ürünler için ton başına belirlendi. Ödemeler çiftçilere, ürün teslimiyle beraber 30 gün içinde yapılacak. İşte, 2025 hububat alım fiyatları...

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Buğday alım fiyatı 2025: TMO makarnalık ve ekmeklik buğday, arpa ne kadar oldu? Hububat alım ücretleri ne zaman yatacak? - 2

2025 BUĞDAY VE ARPA FİYATI NE KADAR OLDU?

TMO 2025 yılı hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına;

Makarnalık buğdayda 13.500 TL,

Ekmeklik buğdayda 13.500 TL,

Arpada ise 11.000 TL.

2024 yılında makarnalık buğday alım fiyatı 10.000, ekmeklik buğday fiyatı 9.250 TL, arpa fiyatları da 7.250 TL idi.

Buğday alım fiyatı 2025: TMO makarnalık ve ekmeklik buğday, arpa ne kadar oldu? Hububat alım ücretleri ne zaman yatacak? - 3

DESTEK ÖDEMELERİ 

Üreticilere, “Temel Destek", “Planlı Üretim Desteği" ve sertifikalı tohum kullananlar için ek destek verilecek. Buna göre, çiftçilere ortalama verim dikkate alınarak temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği için toplam olarak ton başına toplam 2.520 TL destek ödemesi yapılacak.

Desteklerle beraber üreticilere ekmeklik ve makarnalık buğday için 16.020 TL/ton, arpa için ise 13.520 TL/ton ödenecek.

Buğday alım fiyatı 2025: TMO makarnalık ve ekmeklik buğday, arpa ne kadar oldu? Hububat alım ücretleri ne zaman yatacak? - 4

HUBUBAT ALIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

TMO tarafından teslim alınan ürün bedelleri, teslimatı takip eden 30 gün içinde çiftçinin banka hesabına yapılacak.

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