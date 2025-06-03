Buğday alım fiyatı 2025: TMO makarnalık ve ekmeklik buğday, arpa ne kadar oldu? Hububat alım ücretleri ne zaman yatacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO hububat alım fiyatlarını açıkladı. Ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpa fiyatlarına ek olarak temel destek, planlı üretim desteği ve sertifika tohum kullanım desteği de sağlanıyor. ÇKS'de kayıtlı buğday ve arpa ürünleri TMO tarafından teslim alınmaya başladı. Peki, 2025 buğday fiyatları ne kadar oldu?
Mayıs hasat zamanı ile beraber üreticinin beklediği 2025 hububat alım fiyatları da açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından duyurulan fiyatlar 2. grup ürünler için ton başına belirlendi. Ödemeler çiftçilere, ürün teslimiyle beraber 30 gün içinde yapılacak. İşte, 2025 hububat alım fiyatları...