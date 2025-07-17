1 gram altın kaç TL? 17 Temmuz son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları düşüyor mu?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları günlük olduğu kadar anlık olarak da öne çıkıyor. Yatırım yapanların yanı sıra piyasalar altın kurundaki değişimi yakından takip ediyor. İşte, güncel altın fiyatları...