1 gram altın kaç TL? 17 Temmuz son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları düşüyor mu?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Altın alacaklar veya satacaklar ise anlık olarak fiyatları araştırıyor. Gram altın 17 Temmuz günü 4.317 TL alış fiyatı ile güne başladı. Çeyrek altın alışı ise 7.005 TL olarak açılışını yaptı. Yatırımcısı da ''Bugün altın kaç TL oldu, yükseldi mi?'' sorusunu yöneltiyor. İşte, canlı altın kuru...

1 gram altın kaç TL? 17 Temmuz son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları düşüyor mu? - 1

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları günlük olduğu kadar anlık olarak da öne çıkıyor. Yatırım yapanların yanı sıra piyasalar altın kurundaki değişimi yakından takip ediyor. İşte, güncel altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

1 gram altın kaç TL? 17 Temmuz son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları düşüyor mu? - 2

17 TEMMUZ CANLI ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış fiyatı: 4.317

Satış fiyatı: 4.317

Önceki kapanış: 4.332

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.005

Satış fiyatı: 7.080

Önceki kapanış: 7.109

1 gram altın kaç TL? 17 Temmuz son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları düşüyor mu? - 3

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.010

Satış fiyatı: 14.165

Önceki kapanış: 14.219

Tam altın

Alış fiyatı: 27.521

Satış fiyatı: 28.057

Önceki kapanış: 28.166

1 gram altın kaç TL? 17 Temmuz son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları düşüyor mu? - 4

Cumhuriyet altın

Alış fiyatı: 27.938

Satış fiyatı: 28.207

Önceki kapanış: 28.307

Ons altın

Alış fiyatı: 3.339 USD 

Satış fiyatı: 3.339 USD

Önceki kapanış: 3.347 USD

1 gram altın kaç TL? 17 Temmuz son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları düşüyor mu? - 5

Ata altın

Alış fiyatı: 28.381

Satış fiyatı: 29.090

Önceki kapanış: 29.203

Reşat altın

Alış fiyatı: 27.967

Satış fiyatı: 28.247

Önceki kapanış: 28.307

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1 gram altın kaç TL? 17 Temmuz son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları düşüyor mu? - 6
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