1 gram altın kaç TL? 17 Temmuz son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları düşüyor mu?
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Altın alacaklar veya satacaklar ise anlık olarak fiyatları araştırıyor. Gram altın 17 Temmuz günü 4.317 TL alış fiyatı ile güne başladı. Çeyrek altın alışı ise 7.005 TL olarak açılışını yaptı. Yatırımcısı da ''Bugün altın kaç TL oldu, yükseldi mi?'' sorusunu yöneltiyor. İşte, canlı altın kuru...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları günlük olduğu kadar anlık olarak da öne çıkıyor. Yatırım yapanların yanı sıra piyasalar altın kurundaki değişimi yakından takip ediyor. İşte, güncel altın fiyatları...