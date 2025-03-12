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Bugün altın alış-satış fiyatları canlı 12 Mart: Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları

Altın fiyatları günün ilk saatlerinde öne çıkan konular arasında. Dalgalı bir grafik izleyen altının saatlik fiyatları ise yatırımcıların gündeminde. 12 Mart gram altın 3.431 TL satış fiyatı ile açılışı yaptı. Bugün altının gramı ne kadar, kaç TL oldu?

Bugün altın alış-satış fiyatları canlı 12 Mart: Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları - 1

Piyasalar güncel altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Gram altın, çeyrek ve yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını canlı alış ile satış fiyatları yatırım ya da düğün yapacak olanlarca gözleniyor. İşte, bugünün (12 Mart) son dakika altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün altın alış-satış fiyatları canlı 12 Mart: Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları - 2

12 MART ALTIN FİYATLARI CANLI

Gram altın alış fiyatı: 3.430 TL / satış fiyatı: 3.431 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 5.651 TL / satış fiyatı: 5.702 TL

Bugün altın alış-satış fiyatları canlı 12 Mart: Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları - 3

Yarım altın alış fiyatı: 11.307 TL / satış fiyatı: 11.408 TL

Tam altın alış fiyatı: 22.241 TL / satış fiyatı: 22.683 TL

Bugün altın alış-satış fiyatları canlı 12 Mart: Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 22.543 TL / satış fiyatı:22.720 TL

Reşat altın alış fiyatı: 22.574 TL / satış fiyatı: 22.751 TL

SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI

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