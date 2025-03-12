Bugün altın alış-satış fiyatları canlı 12 Mart: Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları

Piyasalar güncel altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Gram altın, çeyrek ve yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını canlı alış ile satış fiyatları yatırım ya da düğün yapacak olanlarca gözleniyor. İşte, bugünün (12 Mart) son dakika altın fiyatları...