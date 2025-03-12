Bugün altın alış-satış fiyatları canlı 12 Mart: Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları
Altın fiyatları günün ilk saatlerinde öne çıkan konular arasında. Dalgalı bir grafik izleyen altının saatlik fiyatları ise yatırımcıların gündeminde. 12 Mart gram altın 3.431 TL satış fiyatı ile açılışı yaptı. Bugün altının gramı ne kadar, kaç TL oldu?
Piyasalar güncel altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Gram altın, çeyrek ve yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını canlı alış ile satış fiyatları yatırım ya da düğün yapacak olanlarca gözleniyor. İşte, bugünün (12 Mart) son dakika altın fiyatları...