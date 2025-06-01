Bugün altın alış ve satış fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 1 Haziran: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira oldu?

Altın fiyatları hafta sonu da gündemde bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle sürdüren altının gramı 4.172 TL'den kapanışını yaptı. Alış fiyatı ise 1 Haziran günü 4.147 TL olarak kaldı. Çeyrek altın da 6.853 TL kapanış yapmıştı. Alış fiyatı pazar günü 6.724 TL. Hafta sonu altın ne kadar?

Bugün altın alış ve satış fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 1 Haziran: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira oldu? - 1

Son dakika altın fiyatları piyasalar kadar yatırımcıların, düğün hazırlığındaki ailelerin de gündemini meşgul eden konulardan. İnişli çıkışlı seyrine bir süre ara veren altın, geçtiğimiz haftayı dşüşle tamamladı. Peki, hafta sonu altın fiyatları ne oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün altın alış ve satış fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 1 Haziran: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira oldu? - 2

ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 4.147 TL - satış fiyatı: 4.149 TL - önceki kapanış: 4.172 TL

Bugün altın alış ve satış fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 1 Haziran: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira oldu? - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.724 TL - satış fiyatı: 6.878 TL - önceki kapanış: 6.853 TL

Bugün altın alış ve satış fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 1 Haziran: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira oldu? - 4

Yarım altın alış fiyatı: 13.448 TL - satış fiyatı: 13.757 TL - önceki kapanış: 13.706 TL

Bugün altın alış ve satış fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 1 Haziran: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira oldu? - 5

Tam altın alış fiyatı: 26.509 TL - satış fiyatı: 27.033 TL - önceki kapanış: 27.100 TL

Bugün altın alış ve satış fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 1 Haziran: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira oldu? - 6

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.766 TL - satış fiyatı: 27.382 TL - önceki kapanış: 27.286 TL

Bugün altın alış ve satış fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 1 Haziran: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira oldu? - 7

Ata altın alış fiyatı: 27.350 TL - satış fiyatı: 28.041 TL - önceki kapanış: 28.098 TL

Bugün altın alış ve satış fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 1 Haziran: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira oldu? - 8

Reşat altın alış fiyatı: 26.798 TL - satış fiyatı: 27.414 TL - önceki kapanış: 27.286 TL

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