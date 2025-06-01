Bugün altın alış ve satış fiyatı ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları 1 Haziran: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira oldu?
Altın fiyatları hafta sonu da gündemde bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle sürdüren altının gramı 4.172 TL'den kapanışını yaptı. Alış fiyatı ise 1 Haziran günü 4.147 TL olarak kaldı. Çeyrek altın da 6.853 TL kapanış yapmıştı. Alış fiyatı pazar günü 6.724 TL. Hafta sonu altın ne kadar?
Son dakika altın fiyatları piyasalar kadar yatırımcıların, düğün hazırlığındaki ailelerin de gündemini meşgul eden konulardan. İnişli çıkışlı seyrine bir süre ara veren altın, geçtiğimiz haftayı dşüşle tamamladı. Peki, hafta sonu altın fiyatları ne oldu?