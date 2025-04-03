Bugün altın fiyatı ne kadar? 3 Nisan altın kaç TL oldu? Canlı gram altın fiyatı son dakika
Altın alış ve satış fiyatları piyasaların gündeminde bulunuyor. Yatırım yapacaklar 3 Nisan gram altın fiyatına odaklandı. Gram altın 3.826 TL ile kapanış yapmıştı. Gram altın alış fiyatı güne 3.830 TL'den başladı. Peki, altın bugün kaç TL?
Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınında yükseliş sürüyor. Bayram haftası dolayısıyla altın fiyatları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın alış fiyatı 6.327 TL'den güne başladı! İşte, son dakika altın fiyatları...