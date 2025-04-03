Bugün altın fiyatı ne kadar? 3 Nisan altın kaç TL oldu? Canlı gram altın fiyatı son dakika

Altın alış ve satış fiyatları piyasaların gündeminde bulunuyor. Yatırım yapacaklar 3 Nisan gram altın fiyatına odaklandı. Gram altın 3.826 TL ile kapanış yapmıştı. Gram altın alış fiyatı güne 3.830 TL'den başladı. Peki, altın bugün kaç TL?

Bugün altın fiyatı ne kadar? 3 Nisan altın kaç TL oldu? Canlı gram altın fiyatı son dakika - 1

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınında yükseliş sürüyor. Bayram haftası dolayısıyla altın fiyatları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın alış fiyatı 6.327 TL'den güne başladı! İşte, son dakika altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün altın fiyatı ne kadar? 3 Nisan altın kaç TL oldu? Canlı gram altın fiyatı son dakika - 2

BUGÜN ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN

Ons altın alış fiyatı: 3.135 TL / satış fiyatı: 3.829 TL
Gram altın alış fiyatı: 3.829 TL / satış fiyatı: 3.829 TL

Bugün altın fiyatı ne kadar? 3 Nisan altın kaç TL oldu? Canlı gram altın fiyatı son dakika - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.324 TL / satış fiyatı: 6.383 TL
Yarım altın alış fiyatı: 12.650 TL / satış fiyatı: 12.768 TL

Bugün altın fiyatı ne kadar? 3 Nisan altın kaç TL oldu? Canlı gram altın fiyatı son dakika - 4

Tam altın alış fiyatı: 24.761 TL / satış fiyatı: 25.251 TL
Ata altın alış fiyatı: 25.535 TL / satış fiyatı: 26.181 TL

BUGÜN ALTIN FİYATLARI

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