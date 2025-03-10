Bugün altın fiyatları 10 Mart: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın fiyatı

Anlık altın fiyatları yatırımcılar tarafından haftanın ilk iş günü merakla takip ediliyor. Gram altın güne 3.419 TL satış fiyatı ile başlarken çeyrek altın ise 5.677 TL satış fiyatından başladı. İşte,10 Mart altın fiyatları...