Bugün altın fiyatları 19 Mayıs: Altının gramı ve çeyrek altın kaç lira oldu? Son dakika altın fiyatları

Son dakika altın fiyatlarında durum, yatırımcıların gündeminde. Hareketli bir tablo serbgileyen altın, geçtiğimiz haftayı düşüşle bitirmişti. 19 Mayıs Pazartesi günü ise yukarı yönlü hareketliliğine devam ediyor. İşte, canlı altın fiyatları...