Bugün altın fiyatları 19 Mayıs: Altının gramı ve çeyrek altın kaç lira oldu? Son dakika altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki değişim birçok çevre tarafından yakından takip ediliyor. İnişli çıkışlı bir grafik seyreden altın, yeni haftanın ilk gününe artışla başladı. Önceki kapanışını 4.001 TL'den yapan gram altın bugün 4.020 TL alış fiyatı ile güne başladı. Peki, altın bugün kaç lira oldu?

Bugün altın fiyatları 19 Mayıs: Altının gramı ve çeyrek altın kaç lira oldu? Son dakika altın fiyatları - 1

Son dakika altın fiyatlarında durum, yatırımcıların gündeminde. Hareketli bir tablo serbgileyen altın, geçtiğimiz haftayı düşüşle bitirmişti. 19 Mayıs Pazartesi günü ise yukarı yönlü hareketliliğine devam ediyor. İşte, canlı altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün altın fiyatları 19 Mayıs: Altının gramı ve çeyrek altın kaç lira oldu? Son dakika altın fiyatları - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 4.024 TL - satış fiyatı: 4.025 TL - önceki kapanış: 4.001 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.706 TL - satış fiyatı: 6.753 TL - önceki kapanış: 6.738 TL

Bugün altın fiyatları 19 Mayıs: Altının gramı ve çeyrek altın kaç lira oldu? Son dakika altın fiyatları - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.414 TL - satış fiyatı: 13.498 TL - önceki kapanış: 13.477 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.201 TL - satış fiyatı: 26.719 TL - önceki kapanış: 26.406 TL

Bugün altın fiyatları 19 Mayıs: Altının gramı ve çeyrek altın kaç lira oldu? Son dakika altın fiyatları - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.750 TL - satış fiyatı: 26.920 TL - önceki kapanış: 26.830 TL

Ata altın alış fiyatı: 27.020 TL - satış fiyatı: 27.702 TL - önceki kapanış: 27.378 TL

Reşat altın alış fiyatı: 26.782 TL - satış fiyatı: 26.952 TL - önceki kapanış: 26.830 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

DAHA FAZLA GÖSTER