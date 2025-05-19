Bugün altın fiyatları 19 Mayıs: Altının gramı ve çeyrek altın kaç lira oldu? Son dakika altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki değişim birçok çevre tarafından yakından takip ediliyor. İnişli çıkışlı bir grafik seyreden altın, yeni haftanın ilk gününe artışla başladı. Önceki kapanışını 4.001 TL'den yapan gram altın bugün 4.020 TL alış fiyatı ile güne başladı. Peki, altın bugün kaç lira oldu?
Son dakika altın fiyatlarında durum, yatırımcıların gündeminde. Hareketli bir tablo serbgileyen altın, geçtiğimiz haftayı düşüşle bitirmişti. 19 Mayıs Pazartesi günü ise yukarı yönlü hareketliliğine devam ediyor. İşte, canlı altın fiyatları...