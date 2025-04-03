Bugün altın fiyatları 3 Nisan: Altın ne kadar oldu? Canlı gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınında yükseliş sürüyor. Bayram haftası dolayısıyla altın fiyatları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın alış fiyatı 6.327 TL'den güne başladı! İşte, son dakika altın fiyatları...