Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan canlı altın fiyatı: Gram altın kaç TL?
Altın fiyatlarında son durum piyasaların gündeminde. Yükselişini sürdüren gram altının önceki kapanışı 4.209 TL iken salı gününe 4.281 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise açılışını 7.048 TL'den yaptı. Yatırımcılar kadar piyasaları da etkileye altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün son dakika altın fiyatı...
Altın alış ve satış fiyatları öne çıkıyor. Son günlerin en yüksek seviyelerine ulaşan altın, rekora koşuyor. Çeyrek altının önceki kapanışı 6.980 TL şeklindeyken güne 7.048 TL alış fiyatı ie başladı. İşte, güncel altın fiyatları...