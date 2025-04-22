Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan canlı altın fiyatı: Gram altın kaç TL?

Altın fiyatlarında son durum piyasaların gündeminde. Yükselişini sürdüren gram altının önceki kapanışı 4.209 TL iken salı gününe 4.281 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise açılışını 7.048 TL'den yaptı. Yatırımcılar kadar piyasaları da etkileye altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün son dakika altın fiyatı...

Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan canlı altın fiyatı: Gram altın kaç TL? - 1

Altın alış ve satış fiyatları öne çıkıyor. Son günlerin en yüksek seviyelerine ulaşan altın, rekora koşuyor. Çeyrek altının önceki kapanışı 6.980 TL şeklindeyken güne 7.048 TL alış fiyatı ie başladı. İşte, güncel altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan canlı altın fiyatı: Gram altın kaç TL? - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın alış fiyatı: 4.285 TL / satış fiyatı: 4.285 TL / Önceki kapanış: 4.209 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 7.043 TL / satış fiyatı: 7.107 TL / Önceki kapanış: 6.980 TL

Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan canlı altın fiyatı: Gram altın kaç TL? - 3

Yarım altın alış fiyatı: 14.086 TL / satış fiyatı: 14.214 TL / Önceki kapanış: 13.959 TL

Tam altın alış fiyatı: 27.168 TL / satış fiyatı: 27.704 TL / Önceki kapanış: 26.985 TL

Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan canlı altın fiyatı: Gram altın kaç TL? - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 28.070 TL / satış fiyatı: 28.304 TL / Önceki kapanış: 27.812 TL

Reşat altını alış fiyatı: 28.126 TL / satış fiyatı: 28.360 TL / Önceki kapanış: 27.812 TL

Ata altını alış fiyatı: 28.017 TL / satış fiyatı: 28.724 TL / Önceki kapanış: 27.979 TL

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