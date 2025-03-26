Bugün altın fiyatları ne kadar? 26 Mart altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları canlı...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Piyasalar altın fiyatlarında son durumu araştırıyor. Gram altın önceki günü 3,688 TL ile kapatmıştı. 26 Mart Çarşamba günü gram altın, 3.685 TL alış fiyatıyla açtı. Altın alıcı ve satıcıları Kapalı Çarşı altın fiyatlarını da takip ediyor. Peki, bugün altın kaç TL?
Altın alış ve satış fiyatlarında son durum! Yatırımcılar, altının gramı ne kadar oldu merakla araştırıyor. Çeyrek altın güne 6.037 TL alış fiyatı ile başladı, yarım altın alış fiyatı ise 12.075 TL oldu. İşte, canlı altın fiyatları bugün...