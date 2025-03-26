imsakiye

Bugün altın fiyatları ne kadar? 26 Mart altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları canlı...

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Piyasalar altın fiyatlarında son durumu araştırıyor. Gram altın önceki günü 3,688 TL ile kapatmıştı. 26 Mart Çarşamba günü gram altın, 3.685 TL alış fiyatıyla açtı. Altın alıcı ve satıcıları Kapalı Çarşı altın fiyatlarını da takip ediyor. Peki, bugün altın kaç TL?

Bugün altın fiyatları ne kadar? 26 Mart altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları canlı... - 1

Altın alış ve satış fiyatlarında son durum! Yatırımcılar, altının gramı ne kadar oldu merakla araştırıyor. Çeyrek altın güne 6.037 TL alış fiyatı ile başladı, yarım altın alış fiyatı ise 12.075 TL oldu. İşte, canlı altın fiyatları bugün...

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün altın fiyatları ne kadar? 26 Mart altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları canlı... - 2

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 26 MART

Gram altın alış fiyatı: 3.682 TL / satış fiyatı: 3.682 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 6.037 TL / satış fiyatı: 6.092 TL

Bugün altın fiyatları ne kadar? 26 Mart altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları canlı... - 3

Yarım altın alış fiyatı: 12.074 TL / satış fiyatı: 12.184 TL
Tam altın alış fiyatı: 23.849 TL / satış fiyatı: 24.322 TL

Bugün altın fiyatları ne kadar? 26 Mart altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları canlı... - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 24.076 TL / satış fiyatı: 24.270 TL
Ata altın alış fiyatı: 24.595 TL / satış fiyatı: 25.217 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

DAHA FAZLA GÖSTER