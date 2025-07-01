Bugün altın ne kadar? 1 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu?
Son dakika altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Yatırımını altın üzerinden yapanlar ve piyasalar altının gram fiyatına odaklanıyor. 1 Temmuz günü gram altın alış fiyatı 4.255 TL'den başlarken çeyrek altın 6.861 TL alış fiyatı ile açılış yaptı. Peki, 1 Temmuz'da altın ne kadar? Canlı altın fiyatları...
Altında son durum değişiklik gösteriyor. Hareketli grafiğe sahip olan altın salı gününe yükselişle başladı. Gram altının önceki kapanışı 4.228 TL iken yeni güne 4.256 TL satış fiyatıyla başladı. Çeyrek altın ise önceki kapanışını 6.932 TL'den yapmıştı. İşte, altın fiyatlarında son durum...