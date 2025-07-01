Bugün altın ne kadar? 1 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu?

Son dakika altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Yatırımını altın üzerinden yapanlar ve piyasalar altının gram fiyatına odaklanıyor. 1 Temmuz günü gram altın alış fiyatı 4.255 TL'den başlarken çeyrek altın 6.861 TL alış fiyatı ile açılış yaptı. Peki, 1 Temmuz'da altın ne kadar? Canlı altın fiyatları...

Bugün altın ne kadar? 1 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - 1

Altında son durum değişiklik gösteriyor. Hareketli grafiğe sahip olan altın salı gününe yükselişle başladı. Gram altının önceki kapanışı 4.228 TL iken yeni güne 4.256 TL satış fiyatıyla başladı. Çeyrek altın ise önceki kapanışını 6.932 TL'den yapmıştı. İşte, altın fiyatlarında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün altın ne kadar? 1 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - 2

ALTIN FİYATLARI BUGÜN

Gram altın

Alış fiyatı: 4.256 TL
Satış fiyatı: 4.256 TL
Önceki kapanış: 4.228 TL

Bugün altın ne kadar? 1 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - 3

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 6.861 TL
Satış fiyatı: 6.978 TL
Önceki kapanış: 6.932 TL

Bugün altın ne kadar? 1 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - 4

Ons altın

Alış fiyatı: 3.322 USD
Satış fiyatı: 3.323 USD
Önceki kapanış: 3.302 USD

Bugün altın ne kadar? 1 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - 5

Yarım altın

Alış fiyatı: 13.722 TL
Satış fiyatı: 13.955 TL
Önceki kapanış: 13.864 TL

Bugün altın ne kadar? 1 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - 6

Tam altın

Alış fiyatı: 26.591 TL
Satış fiyatı: 27.117 TL
Önceki kapanış: 27.494 TL

Bugün altın ne kadar? 1 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - 7

Cumhuriyet altın

Alış fiyatı: 27.360 TL
Satış fiyatı: 27.784 TL
Önceki kapanış: 27.600 TL

Bugün altın ne kadar? 1 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - 8

Ata altın

Alış fiyatı: 27.409 TL
Satış fiyatı: 28.102 TL
Önceki kapanış: 28.506 TL

Bugün altın ne kadar? 1 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? - 9

Reşat altın

Alış fiyatı: 27.393 TL
Satış fiyatı: 27.816 TL
Önceki kapanış: 27.600 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

DAHA FAZLA GÖSTER