Bugün altın ne kadar 23 Haziran: Gram ve çeyrek altın kaç lira? (Canlı altın kuru)

Altın fiyatlarında son durum, küresel gelişmeler nedeniyle anbean takip ediliyor. Hareketli bir grafik izleyen altının gramı 23 Haziran gününe 4.288 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın 7.051 TL alış fiyatı ile günün açılışını yaptı. Peki, 23 Haziran Pazartesi altın ne kadar?

Bugün altın ne kadar 23 Haziran: Gram ve çeyrek altın kaç lira? (Canlı altın kuru) - 1

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında anlık değişimler sürüyor. Piyasalar ve yatırımcılar, dünya genelindeki gelişmelerin altına etkisini de yakından gözlüyor. İşte, canlı altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün altın ne kadar 23 Haziran: Gram ve çeyrek altın kaç lira? (Canlı altın kuru) - 2

ALTIN NE KADAR? (23 HAZİRAN)

Gram Altın
Alış fiyatı: 4.287 TL
Satış fiyatı: 4.288 TL
Önceki kapanış: 4.297 TL

Bugün altın ne kadar 23 Haziran: Gram ve çeyrek altın kaç lira? (Canlı altın kuru) - 3

Çeyrek Altın
Alış fiyatı: 7.050 TL
Satış fiyatı: 7.093 TL
Önceki kapanış: 7.138 TL

Bugün altın ne kadar 23 Haziran: Gram ve çeyrek altın kaç lira? (Canlı altın kuru) - 4

Ons Altın
Alış fiyatı: 3.358 TL
Satış fiyatı: 3.359 TL
Önceki kapanış: 3.368 TL

Bugün altın ne kadar 23 Haziran: Gram ve çeyrek altın kaç lira? (Canlı altın kuru) - 5

Yarım Altın
Alış fiyatı: 14.101 TL
Satış fiyatı: 14.187 TL
Önceki kapanış: 14.276 TL

Bugün altın ne kadar 23 Haziran: Gram ve çeyrek altın kaç lira? (Canlı altın kuru) - 6

Tam Altın
Alış fiyatı: 27.742 TL
Satış fiyatı: 28.289 TL
Önceki kapanış: 28.189 TL

Bugün altın ne kadar 23 Haziran: Gram ve çeyrek altın kaç lira? (Canlı altın kuru) - 7

Cumhuriyet Altın
Alış fiyatı: 28.112 TL
Satış fiyatı: 28.241 TL
Önceki kapanış: 28.421 TL

Bugün altın ne kadar 23 Haziran: Gram ve çeyrek altın kaç lira? (Canlı altın kuru) - 8

Ata Altın
Alış fiyatı: 28.609 TL
Satış fiyatı: 29.330 TL
Önceki kapanış: 29.226 TL

Bugün altın ne kadar 23 Haziran: Gram ve çeyrek altın kaç lira? (Canlı altın kuru) - 9

Reşat Altın
Alış fiyatı: 28.148 TL
Satış fiyatı: 28.278 TL
Önceki kapanış: 28.421 TL

SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI

Bugün altın ne kadar 23 Haziran: Gram ve çeyrek altın kaç lira? (Canlı altın kuru) - 10
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