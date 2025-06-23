Bugün altın ne kadar 23 Haziran: Gram ve çeyrek altın kaç lira? (Canlı altın kuru)
Altın fiyatlarında son durum, küresel gelişmeler nedeniyle anbean takip ediliyor. Hareketli bir grafik izleyen altının gramı 23 Haziran gününe 4.288 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın 7.051 TL alış fiyatı ile günün açılışını yaptı. Peki, 23 Haziran Pazartesi altın ne kadar?
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında anlık değişimler sürüyor. Piyasalar ve yatırımcılar, dünya genelindeki gelişmelerin altına etkisini de yakından gözlüyor. İşte, canlı altın fiyatları...