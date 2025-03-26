Bugün altın ne kadar? 26 Mart altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları canlı...

Altın alış ve satış fiyatlarında son durum! Yatırımcılar, altının gramı ne kadar oldu merakla araştırıyor. Çeyrek altın güne 6.037 TL alış fiyatı ile başladı, yarım altın alış fiyatı ise 12.075 TL oldu. İşte, canlı altın fiyatları bugün...