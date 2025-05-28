Bugün altın ne kadar? 28 Mayıs canlı altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın fiyatları

Anlık altın fiyatları günün öne çıkan ilk başlığı oluyor. Yatırımcılar ve piyasalar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarının anlık, günlük ve haftalık fiyatlarını yakından takip ediyor. 28 Mayıs altın kaç lira oldu?