Bugün altın ne kadar? 28 Mayıs canlı altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın fiyatları

Son dakika altın fiyatları piyasalarca takip ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle düğün sezonu da açıldı. Hem yatırımcılar hem de düğün hazırlığında olanlar canlı altın fiyatlarındaki değişimi izliyor. 28 Mayıs Çarşamba günü gram altın 4.142 TL alış fiyatından açılışını yaptı. Çeyrek ise 6.754 TL alış fiyatından güne başladı. İşte, altın fiyatlarında son durum...

Bugün altın ne kadar? 28 Mayıs canlı altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın fiyatları - 1

Anlık altın fiyatları günün öne çıkan ilk başlığı oluyor. Yatırımcılar ve piyasalar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarının anlık, günlük ve haftalık fiyatlarını yakından takip ediyor. 28 Mayıs altın kaç lira oldu?

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Bugün altın ne kadar? 28 Mayıs canlı altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın fiyatları - 2

28 MAYIS ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 4.142 TL - satış fiyatı: 4.142 - önceki kapanış: 4.137 TL

Bugün altın ne kadar? 28 Mayıs canlı altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın fiyatları - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.756 TL - satış fiyatı: 6.821 - önceki kapanış: 6.821 TL

Bugün altın ne kadar? 28 Mayıs canlı altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın fiyatları - 4

Yarım altın alış fiyatı: 13.511 TL - satış fiyatı: 13.640 - önceki kapanış: 13.642 TL

Bugün altın ne kadar? 28 Mayıs canlı altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın fiyatları - 5

Tam altın alış fiyatı: 26.537 TL - satış fiyatı: 27.061 - önceki kapanış: 27.286 TL

Bugün altın ne kadar? 28 Mayıs canlı altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın fiyatları - 6

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.942 TL - satış fiyatı: 27.157 - önceki kapanış: 27.158 TL

Bugün altın ne kadar? 28 Mayıs canlı altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın fiyatları - 7

Ata altın alış fiyatı: 27.366 TL - satış fiyatı: 28.057 TL - önceki kapanış: 28.290 TL

Bugün altın ne kadar? 28 Mayıs canlı altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın fiyatları - 8

Reşat altın alış fiyatı: 26.978 TL - satış fiyatı: 27.193 TL - önceki kapanış: 27.158 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

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