Bugün altın ne kadar? 28 Mayıs canlı altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın fiyatları
Son dakika altın fiyatları piyasalarca takip ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle düğün sezonu da açıldı. Hem yatırımcılar hem de düğün hazırlığında olanlar canlı altın fiyatlarındaki değişimi izliyor. 28 Mayıs Çarşamba günü gram altın 4.142 TL alış fiyatından açılışını yaptı. Çeyrek ise 6.754 TL alış fiyatından güne başladı. İşte, altın fiyatlarında son durum...
Anlık altın fiyatları günün öne çıkan ilk başlığı oluyor. Yatırımcılar ve piyasalar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarının anlık, günlük ve haftalık fiyatlarını yakından takip ediyor. 28 Mayıs altın kaç lira oldu?