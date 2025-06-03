Bugün altın ne kadar? 3 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek kaç TL oldu?

Canlı altın kuru, piyasalar kadar yatırımcıların da ana gündem konularından. Altın fiyatları inişli çıkışlı seyrini sürdürürken gram altın güne 4.233 TL alış fiyatı ile başladı. Gramın önceki kapanışı ise 4.262 TL idi. Çeyrek altın ise 6.800 TL alış fiyatıyla güne başladı. Peki, altın bugün ne kadar, yükseliyor mu?

Bugün altın ne kadar? 3 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek kaç TL oldu? - 1

Altında son durum. Dalgalı halini sürdüren altın, 3 Haziran Salı gününe düşüşle başladı. Yatırımcısını merakta bırakan bir grafik çizen altın bugün ne kadar oldu? Altın alış ve satış fiyatı kaç lira? İşte, son dakika altın fiyatları 3 Haziran...

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün altın ne kadar? 3 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek kaç TL oldu? - 2

ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 4.235 TL - satış fiyatı: 4.235 TL - önceki kapanış: 4.262 TL

Bugün altın ne kadar? 3 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek kaç TL oldu? - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.802 TL - satış fiyatı: 6.887TL - önceki kapanış: 6.936 TL

Bugün altın ne kadar? 3 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek kaç TL oldu? - 4

Yarım altın alış fiyatı: 13.607 TL - satış fiyatı: 13.776 TL - önceki kapanış: 13.872 TL

Bugün altın ne kadar? 3 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek kaç TL oldu? - 5

Tam altın alış fiyatı: 26.847 TL - satış fiyatı: 27.378 TL - önceki kapanış: 27.011 TL

Bugün altın ne kadar? 3 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek kaç TL oldu? - 6

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.127 TL - satış fiyatı: 27.423 TL - önceki kapanış: 27.616 TL

Bugün altın ne kadar? 3 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek kaç TL oldu? - 7

Ata altın alış fiyatı: 27.686 TL - satış fiyatı: 28.385 TL - önceki kapanış: 28.005 TL

Bugün altın ne kadar? 3 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek kaç TL oldu? - 8

Reşat altın alış fiyatı: 27.164 TL - satış fiyatı: 27.460 TL - önceki kapanış: 27.616 TL

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