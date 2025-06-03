Bugün altın ne kadar? 3 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek kaç TL oldu?

Altında son durum. Dalgalı halini sürdüren altın, 3 Haziran Salı gününe düşüşle başladı. Yatırımcısını merakta bırakan bir grafik çizen altın bugün ne kadar oldu? Altın alış ve satış fiyatı kaç lira? İşte, son dakika altın fiyatları 3 Haziran...