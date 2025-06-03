Bugün altın ne kadar? 3 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek kaç TL oldu?
Canlı altın kuru, piyasalar kadar yatırımcıların da ana gündem konularından. Altın fiyatları inişli çıkışlı seyrini sürdürürken gram altın güne 4.233 TL alış fiyatı ile başladı. Gramın önceki kapanışı ise 4.262 TL idi. Çeyrek altın ise 6.800 TL alış fiyatıyla güne başladı. Peki, altın bugün ne kadar, yükseliyor mu?
Altında son durum. Dalgalı halini sürdüren altın, 3 Haziran Salı gününe düşüşle başladı. Yatırımcısını merakta bırakan bir grafik çizen altın bugün ne kadar oldu? Altın alış ve satış fiyatı kaç lira? İşte, son dakika altın fiyatları 3 Haziran...