Bugün altın ne kadar? 30 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatlarındaki değişim piyasalar ve yatırım yapanlarca yakından takip ediliyor. Temmuz ayının son günlerinde altında son durum anlık olarak değişiklik gösteriyor. 30 Temmuz Çarşamba gram altın satış fiyatı 4.339 TL'den güne başladı. Çeyrek altının satışı ise 7.145 TL'den açılışını yaptı. Peki, 30 Temmuz'da altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında son dakika gelişmeler...
Altın alıcı ve satıcıları, günlük olduğu kadar anlık da altındaki iniş çıkışları gözlemliyor. 30 Temmuz Çarşamba günü altın düşüşle güne başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarındaki canlı değişim takip ediliyor. İşte, son dakika altın fiyatları...