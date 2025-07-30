Bugün altın ne kadar? 30 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatlarındaki değişim piyasalar ve yatırım yapanlarca yakından takip ediliyor. Temmuz ayının son günlerinde altında son durum anlık olarak değişiklik gösteriyor. 30 Temmuz Çarşamba gram altın satış fiyatı 4.339 TL'den güne başladı. Çeyrek altının satışı ise 7.145 TL'den açılışını yaptı. Peki, 30 Temmuz'da altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında son dakika gelişmeler...

Bugün altın ne kadar? 30 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL? - 1

Altın alıcı ve satıcıları, günlük olduğu kadar anlık da altındaki iniş çıkışları gözlemliyor. 30 Temmuz Çarşamba günü altın düşüşle güne başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarındaki canlı değişim takip ediliyor. İşte, son dakika altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün altın ne kadar? 30 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL? - 2

30 TEMMUZ ALTIN NE KADAR?

Gram altın

Alış fiyatı: 4.338

Satış fiyatı: 4.339

Önceki kapanış: 4.340

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.089

Satış fiyatı: 7.145

Önceki kapanış: 7.148

Bugün altın ne kadar? 30 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL? - 3

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.179

Satış fiyatı: 14.292

Önceki kapanış: 14.295

Tam altın

Alış fiyatı: 27.810

Satış fiyatı: 28.359

Önceki kapanış: 28.292

Bugün altın ne kadar? 30 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL? - 4

Ata altın

Alış fiyatı: 28.679

Satış fiyatı: 29.403

Önceki kapanış: 29.334

Reşat altın

Alış fiyatı: 28.305

Satış fiyatı: 28.488

Önceki kapanış: 28.459

Bugün altın ne kadar? 30 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL? - 5

Cumhuriyet altın

Alış fiyatı: 28.270

Satış fiyatı: 28.453

Önceki kapanış: 28.459

Ons altın

Alış fiyatı: 3.329 USD

Satış fiyatı: 3.329 USD

Önceki kapanış: 3.326 USD

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