Bugün altın ne kadar? 30 Temmuz canlı altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL?

Altın alıcı ve satıcıları, günlük olduğu kadar anlık da altındaki iniş çıkışları gözlemliyor. 30 Temmuz Çarşamba günü altın düşüşle güne başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarındaki canlı değişim takip ediliyor. İşte, son dakika altın fiyatları...