Bugün altın ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 25 Temmuz son dakika altın kuru

Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcının ve iç piyasanın gündeminde. Hafta boyu seyrini bozmayan altının gramı 25 Temmuz günü 4.378 TL alış fiyatı ile başladı. Gram satışı ise 4.379 TL ile günü açtı. Çeyrek altın satışı 7.201 TL olarak başlangıç yaptı. İşte, güncel ve canlı altın fiyatları...

Bugün altın ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 25 Temmuz son dakika altın kuru - 1

Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatlarındaki anlık değişim gündemde. Altın alış ve satış fiyatlarındaki değişim merakla takip ediliyor. 25 Temmuz son dakika altın ne kadar? İşte, canlı altın kuru...

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün altın ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 25 Temmuz son dakika altın kuru - 2

Gram altın

Alış fiyatı: 4.378
Satış fiyatı: 4.378
Önceki kapanış: 4.413

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.127
Satış fiyatı: 7.201
Önceki kapanış: 7.291

Bugün altın ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 25 Temmuz son dakika altın kuru - 3

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.250
Satış fiyatı: 14.398
Önceki kapanış: 14.582

Tam altın

Alış fiyatı: 28.088
Satış fiyatı: 28.642
Önceki kapanış: 28.996

Bugün altın ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 25 Temmuz son dakika altın kuru - 4

Ata altın

Alış fiyatı: 28.966
Satış fiyatı: 29.696
Önceki kapanış: 30.063

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 28.422
Satış fiyatı: 28.672
Önceki kapanış: 29.031

Bugün altın ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 25 Temmuz son dakika altın kuru - 5

Reşat altını

Alış fiyatı: 28.454
Satış fiyatı: 28.706
Önceki kapanış: 29.031

Ons altın

Alış fiyatı: 3.358 USD
Satış fiyatı: 3.358 USD
Önceki kapanış: 3.368 USD

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