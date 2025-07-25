Bugün altın ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? 25 Temmuz son dakika altın kuru
Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcının ve iç piyasanın gündeminde. Hafta boyu seyrini bozmayan altının gramı 25 Temmuz günü 4.378 TL alış fiyatı ile başladı. Gram satışı ise 4.379 TL ile günü açtı. Çeyrek altın satışı 7.201 TL olarak başlangıç yaptı. İşte, güncel ve canlı altın fiyatları...
Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatlarındaki anlık değişim gündemde. Altın alış ve satış fiyatlarındaki değişim merakla takip ediliyor. 25 Temmuz son dakika altın ne kadar? İşte, canlı altın kuru...