Bugün altın ne kadar oldu? 5 Mayıs gram altın ve çeyrek altın fiyatı: Canlı altın kuru

Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcıların gündeminde. Haftanın ilk iş günü gram altın yine hareketli başladı. Gram alış fiyatı 4.042 TL'de güne başlarken, çeyrek altın alış fiyatı ise 6.698 TL'den açılışını yaptı. Piyasalar anlık altın fiyatlarını izliyor. Bugün gram altın kaç lira oldu?

Bugün altın ne kadar oldu? 5 Mayıs gram altın ve çeyrek altın fiyatı: Canlı altın kuru - 1

Altın haftayı yükselişle açtı. Hareketliliği süren altının anlık değişimi anbean takip ediliyor. 5 Mayıs Pazartesi günü Cumhuriyet altını alış fiyatı 26.709 TL ile başladı. Ata altın alışı ise 26,963 TL olarak açılış yaptı. İşte, güncel altın fiyatları bugün...

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Bugün altın ne kadar oldu? 5 Mayıs gram altın ve çeyrek altın fiyatı: Canlı altın kuru - 2

5 MAYIS ALTIN FİYATLARI CANLI

Gram altın alış fiyatı: 4.042 TL - Satış fiyatı: 4.043 TL - Önceki kapanış: 4.018 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.698 TL - Satış fiyatı: 6.748 TL - Önceki kapanış: 6.694 TL

Bugün altın ne kadar oldu? 5 Mayıs gram altın ve çeyrek altın fiyatı: Canlı altın kuru - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.396 TL - Satış fiyatı: 13.497 TL - Önceki kapanış: 13.388 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.146 TL - Satış fiyatı: 26.662 TL - Önceki kapanış: 26.444 TL

Bugün altın ne kadar oldu? 5 Mayıs gram altın ve çeyrek altın fiyatı: Canlı altın kuru - 4

Cumhuriyet altın alış fiyatı: 26.709 TL - Satış fiyatı: 26.869 TL - Önceki kapanış: 26.673 TL

Ata altın alış fiyatı: 26.963 TL - Satış fiyatı: 27.644 TL - Önceki kapanış: 27.418 TL

Reşat altın alış fiyatı: 26.741 TL - Satış fiyatı: 26.901 TL - Önceki kapanış: 26.673

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