Bugün altın ne kadar oldu? 5 Mayıs gram altın ve çeyrek altın fiyatı: Canlı altın kuru

Altın haftayı yükselişle açtı. Hareketliliği süren altının anlık değişimi anbean takip ediliyor. 5 Mayıs Pazartesi günü Cumhuriyet altını alış fiyatı 26.709 TL ile başladı. Ata altın alışı ise 26,963 TL olarak açılış yaptı. İşte, güncel altın fiyatları bugün...