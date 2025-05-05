Bugün altın ne kadar oldu? 5 Mayıs gram altın ve çeyrek altın fiyatı: Canlı altın kuru
Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcıların gündeminde. Haftanın ilk iş günü gram altın yine hareketli başladı. Gram alış fiyatı 4.042 TL'de güne başlarken, çeyrek altın alış fiyatı ise 6.698 TL'den açılışını yaptı. Piyasalar anlık altın fiyatlarını izliyor. Bugün gram altın kaç lira oldu?
Altın haftayı yükselişle açtı. Hareketliliği süren altının anlık değişimi anbean takip ediliyor. 5 Mayıs Pazartesi günü Cumhuriyet altını alış fiyatı 26.709 TL ile başladı. Ata altın alışı ise 26,963 TL olarak açılış yaptı. İşte, güncel altın fiyatları bugün...