Bugün dolar kaç TL? 29 Mayıs canlı döviz kuru: Dolar - Euro paritesi kaç?
Döviz kuru canlı olarak piyasaların gündeminde. Altının aksine dolar ve euro da artış sürüyor. Dolar önceki kapanışını 39.1000 TL ile yaparken öğle saatlerinde alış fiyatı 39,0976 TL'yi buldu. Euro ise kapanışı 44,2316 TL'den yaptı, günün ilk saatlerinde alış fiyatı ise 44.2161 TL olmuştu. İşte, son dakika anlı dolar ve euro fiyatları...
Dolar - euro paritesi merakla araştırılıyor. Yatırımcılar, iş yerleri ve çalışanlar gibi daha birçok alanı yakından ilgilendiren dövizde, yükseliş devam ediyor. Dolar açılışını 39.1073'ten yaptı. Euro açılışını 44.1123 TL'den gerçekleştirdi. 29 Mayıs dolar, euro ve sterlin fiyatları...