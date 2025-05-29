Bugün dolar kaç TL? 29 Mayıs canlı döviz kuru: Dolar - Euro paritesi kaç?

Döviz kuru canlı olarak piyasaların gündeminde. Altının aksine dolar ve euro da artış sürüyor. Dolar önceki kapanışını 39.1000 TL ile yaparken öğle saatlerinde alış fiyatı 39,0976 TL'yi buldu. Euro ise kapanışı 44,2316 TL'den yaptı, günün ilk saatlerinde alış fiyatı ise 44.2161 TL olmuştu. İşte, son dakika anlı dolar ve euro fiyatları...

Bugün dolar kaç TL? 29 Mayıs canlı döviz kuru: Dolar - Euro paritesi kaç? - 1

Dolar - euro paritesi merakla araştırılıyor. Yatırımcılar, iş yerleri ve çalışanlar gibi daha birçok alanı yakından ilgilendiren dövizde, yükseliş devam ediyor. Dolar açılışını 39.1073'ten yaptı. Euro açılışını 44.1123 TL'den gerçekleştirdi. 29 Mayıs dolar, euro ve sterlin fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün dolar kaç TL? 29 Mayıs canlı döviz kuru: Dolar - Euro paritesi kaç? - 2

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar alış fiyatı: 39,1014 TL / satış fiyatı: 39,1046 TL / Önceki kapanış: 39,1030 TL

Euro alış fiyatı: 44,2175 TL / satış fiyatı: 44,2257 TL / Önceki kapanış: 44,2216 TL

Bugün dolar kaç TL? 29 Mayıs canlı döviz kuru: Dolar - Euro paritesi kaç? - 3

Sterlin alış fiyatı: 52,7903 TL / satış fiyatı: 52,8184 TL / Önceki kapanış: 52,8043 TL

Bugün dolar kaç TL? 29 Mayıs canlı döviz kuru: Dolar - Euro paritesi kaç? - 4

DÖVİZ PARİTESİ

Dolar - Euro paritesi: Alış-0,8893 / Satış-0,8893 / Fark: 0,11
Euro - Dolar paritesi: Alış-1,1290 / Satış-1,1298 / Fark: -012

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