Bugün dolar kaç TL? 29 Mayıs canlı döviz kuru: Dolar - Euro paritesi kaç?

Dolar - euro paritesi merakla araştırılıyor. Yatırımcılar, iş yerleri ve çalışanlar gibi daha birçok alanı yakından ilgilendiren dövizde, yükseliş devam ediyor. Dolar açılışını 39.1073'ten yaptı. Euro açılışını 44.1123 TL'den gerçekleştirdi. 29 Mayıs dolar, euro ve sterlin fiyatları...