Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaşı hesaplama robotu)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası için geri sayım başladı. Yasanın meclisten geçmesini bekleyen milyonlarca kişi, yasa öncesinde emekli olduklarında alacakları maaşları merak ediyor. SGK tarafından uygulamaya konulan EYT emekli maaşı hesaplama robotuyla birlikte, emekli olunca ne kadar maaş alınacağı hesaplanabiliyor.
Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.
SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;
T.C Kimlik numarası,
SSK Sicil Numarası,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgileri.
'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.
2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibariyle açıldı.
4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN
uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.
4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi.
Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.
4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ