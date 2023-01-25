Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaşı hesaplama robotu)

'Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?' Sorusunun yanıtı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasını bekleyen milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar, yasanın Meclis'ten geçmesiyle birlikte emeklilik hakkı kazanacak. Emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak eden kişiler ise SGK tarafından uygulamaya konulan 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama robotuyla, emekli olduklarında alacakları maaşları hesaplayabiliyor. İşte EYT emekli maaşı hesaplama ekranı.

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaşı hesaplama robotu) - 1

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası için geri sayım başladı. Yasanın meclisten geçmesini bekleyen milyonlarca kişi, yasa öncesinde emekli olduklarında alacakları maaşları merak ediyor. SGK tarafından uygulamaya konulan EYT emekli maaşı hesaplama robotuyla birlikte, emekli olunca ne kadar maaş alınacağı hesaplanabiliyor.

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaşı hesaplama robotu) - 2

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaşı hesaplama robotu) - 3

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaşı hesaplama robotu) - 4

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibariyle açıldı.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaşı hesaplama robotu) - 5

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (SGK 4A, 4B ve 4C EYT emekli maaşı hesaplama robotu) - 6

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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