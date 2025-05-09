Bugün gram altın kaç lira? Son dakika canlı altın fiyatları: 9 Mayıs altında son durum

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar ise gram altın fiyatını anbean takip ediyor. Gram altın önceki kapanışını 4.103 TL'den yaparken, 4.127 TL ile güne başladı. Çeyrek altın alış fiyatı bugün 6.790 TL'den açılışını yaptı. 9 Mayıs bugün altın kaç TL?

Bugün gram altın kaç lira? Son dakika canlı altın fiyatları: 9 Mayıs altında son durum - 1

Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları, yatırımcının günün ilk dakikalarında takip ettiği konuların başında geliyor. Altın fiyatı ne kadar oldu, gram ve çeyrek altın yükseldi mi? İşte, soruların yanıtı...

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün gram altın kaç lira? Son dakika canlı altın fiyatları: 9 Mayıs altında son durum - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın alış fiyatı: 4.126 TL / satış fiyatı: 4.127 TL / Önceki kapanış: 4.103 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.790 TL / satış fiyatı: 6.866 TL / Önceki kapanış: 6.825 TL

Bugün gram altın kaç lira? Son dakika canlı altın fiyatları: 9 Mayıs altında son durum - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.580 TL / satış fiyatı: 13.732 TL / Önceki kapanış: 13.650 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.926 TL / satış fiyatı: 27.458 TL / Önceki kapanış: 27.813 TL

Bugün gram altın kaç lira? Son dakika canlı altın fiyatları: 9 Mayıs altında son durum - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.077 TL / satış fiyatı: 27.339 TL / Önceki kapanış: 27.174 TL

Ata altın alış fiyatı: 27.768 TL / satış fiyatı: 28.469 TL / Önceki kapanış: 28.837 TL

Reşat altını alış fiyatı: 27.109 TL / satış fiyatı: 27.371 TL / Önceki kapanış: 27.174 TL

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI

(Not: Altın fiyatları saat 08:20'de güncellenmiştir.)

DAHA FAZLA GÖSTER