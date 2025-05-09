Bugün gram altın kaç lira? Son dakika canlı altın fiyatları: 9 Mayıs altında son durum
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar ise gram altın fiyatını anbean takip ediyor. Gram altın önceki kapanışını 4.103 TL'den yaparken, 4.127 TL ile güne başladı. Çeyrek altın alış fiyatı bugün 6.790 TL'den açılışını yaptı. 9 Mayıs bugün altın kaç TL?
Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları, yatırımcının günün ilk dakikalarında takip ettiği konuların başında geliyor. Altın fiyatı ne kadar oldu, gram ve çeyrek altın yükseldi mi? İşte, soruların yanıtı...