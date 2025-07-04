Canlı altın fiyatları 4 Temmuz: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altında son durum
Altın fiyatlarında son durum nedir? Düğün sezonu dolayısıyla altın alacaklar fiyatları yakından takip ediyor. Öte yandan yatırımcılar ve piyasalar da altındaki değişimi izliyor. 4 Temmuz Cuma günü gram altın 4.279 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 6.940 TL alış fiyatı ile açılış yaptı. Peki altın kaç lira oldu? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, ata altın, reşat altını gibi tüm çeşitlerin alış ve satış fiyatlarındaki anlık değişimler gündemde yer alıyor. 4 Temmuz'da ise altın yükselişle açılış yaptı. İşte, altında son durum...