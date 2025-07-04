Canlı altın fiyatları 4 Temmuz: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altında son durum

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, ata altın, reşat altını gibi tüm çeşitlerin alış ve satış fiyatlarındaki anlık değişimler gündemde yer alıyor. 4 Temmuz'da ise altın yükselişle açılış yaptı. İşte, altında son durum...