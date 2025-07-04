Canlı altın fiyatları 4 Temmuz: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altında son durum

Altın fiyatlarında son durum nedir? Düğün sezonu dolayısıyla altın alacaklar fiyatları yakından takip ediyor. Öte yandan yatırımcılar ve piyasalar da altındaki değişimi izliyor. 4 Temmuz Cuma günü gram altın 4.279 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 6.940 TL alış fiyatı ile açılış yaptı. Peki altın kaç lira oldu? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları 4 Temmuz: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altında son durum - 1

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, ata altın, reşat altını gibi tüm çeşitlerin alış ve satış fiyatlarındaki anlık değişimler gündemde yer alıyor. 4 Temmuz'da ise altın yükselişle açılış yaptı. İşte, altında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

Canlı altın fiyatları 4 Temmuz: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altında son durum - 2

ALTIN NE KADAR?

Gram altın

Alış fiyatı: 4.280 TL

Satış fiyatı: 4.280 TL

Önceki kapanış: 4.259 TL

Canlı altın fiyatları 4 Temmuz: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altında son durum - 3

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 6.942 TL

Satış fiyatı: 7.009 TL

Önceki kapanış: 6.974 TL

Canlı altın fiyatları 4 Temmuz: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altında son durum - 4

Ons altın

Alış fiyatı: 3.341 USD

Satış fiyatı: 3.341 USD

Önceki kapanış: 3.326 USD

Canlı altın fiyatları 4 Temmuz: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altında son durum - 5

Yarım altın

Alış fiyatı: 13.883 TL

Satış fiyatı: 14.019 TL

Önceki kapanış: 13.948 TL

Canlı altın fiyatları 4 Temmuz: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altında son durum - 6

Tam altın

Alış fiyatı: 27.234 TL

Satış fiyatı: 27.772 TL

Önceki kapanış: 27.832 TL

Canlı altın fiyatları 4 Temmuz: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altında son durum - 7

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 27.679 TL

Satış fiyatı: 27.912 TL

Önceki kapanış: 27.769 TL

Canlı altın fiyatları 4 Temmuz: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altında son durum - 8

Ata altın

Alış fiyatı: 28.085 TL

Satış fiyatı: 28.794 TL

Önceki kapanış: 28.857 TL

Canlı altın fiyatları 4 Temmuz: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altında son durum - 9

Reşat altın

Alış fiyatı: 27.718 TL

Satış fiyatı: 27.947 TL

Önceki kapanış: 27.769 TL

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