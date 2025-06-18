Bugün gram altın ne kadar? 18 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu?
Son dakika altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde altının rekor seviyelere ulaşan ardından anlık olarak takip ediliyor. 18 Haziran Çarşamba günü gram altın 4.315 TL alış fiyatı ile haftaya başladı. Çeyrek altın ise 7.094 TL alışla günü açtı. Yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ata ve reşat altın fiyatlarının düğün arifesinde olan süreleri, yatırım yapanlar tarafından takip ediliyor. Piyasaları da yakından ilgilendiren altın fiyatları 18 Haziran Çarşamba günü kaç lira oldu?