Bugün gram altın ne kadar? 18 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ata ve reşat altın fiyatlarının düğün arifesinde olan süreleri, yatırım yapanlar tarafından takip ediliyor. Piyasaları da yakından ilgilendiren altın fiyatları 18 Haziran Çarşamba günü kaç lira oldu?