Bugün gram altın ne kadar? 18 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu?

Son dakika altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde altının rekor seviyelere ulaşan ardından anlık olarak takip ediliyor. 18 Haziran Çarşamba günü gram altın 4.315 TL alış fiyatı ile haftaya başladı. Çeyrek altın ise 7.094 TL alışla günü açtı. Yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları...

Bugün gram altın ne kadar? 18 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu? - 1

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ata ve reşat altın fiyatlarının düğün arifesinde olan süreleri, yatırım yapanlar tarafından takip ediliyor. Piyasaları da yakından ilgilendiren altın fiyatları 18 Haziran Çarşamba günü kaç lira oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün gram altın ne kadar? 18 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu? - 2

18 HAZİRAN ALTIN ​​FİYATLARI

Gram altın

Alış fiyatı: 4.314 TL
Satış fiyatı: 4.314 TL
Önceki kapanış: 4.301 TL

Bugün gram altın ne kadar? 18 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu? - 3

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.095 TL
Satış fiyatı: 7.166 TL
Önceki kapanış: 7.139 TL

Bugün gram altın ne kadar? 18 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu? - 4

Bizim altın

Alış fiyatı: 3.396 TL
Satış fiyatı: 3.396 TL
Önceki kapanış: 3.388 TL

Bugün gram altın ne kadar? 18 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu? - 5

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.188 TL
Satış fiyatı: 14.330 TL
Önceki kapanış: 14.278 TL

Bugün gram altın ne kadar? 18 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu? - 6

Tam altın

Alış fiyatı: 27.710 TL
Satış fiyatı: 28.257 TL
Önceki kapanış: 28.283 TL

Bugün gram altın ne kadar? 18 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu? - 7

Ata altın

Alış fiyatı: 28.576 TL
Satış fiyatı: 29.297 TL
Önceki kapanış: 29.324 TL

Bugün gram altın ne kadar? 18 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu? - 8

Reşat Altın

Alış fiyatı: 28.316 TL
Satış fiyatı: 28.554 TL
Önceki kapanış: 28.426 TL

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