Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 10 Mayıs hafta sonu altın fiyatları: Canlı altın kuru
Altının hafta sonu fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.Yükselişi devam eden gram altının önceki kapanışı 4.103 TL iken çeyrek altının önceki kapanışı 6.825 TL oldu. Peki, bu hafta sonu altın kaç lira oldu?
Son dakika altın fiyatları piyasaların gündeminde. Hareketli bir grafik sergileyen altın fiyatlarında artış geride bıraktığımız haftada da devam etti. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. İşte, 10 Mayıs altın fiyatları...