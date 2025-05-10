Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 10 Mayıs hafta sonu altın fiyatları: Canlı altın kuru

Son dakika altın fiyatları piyasaların gündeminde. Hareketli bir grafik sergileyen altın fiyatlarında artış geride bıraktığımız haftada da devam etti. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. İşte, 10 Mayıs altın fiyatları...