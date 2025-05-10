Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 10 Mayıs hafta sonu altın fiyatları: Canlı altın kuru

Altının hafta sonu fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.Yükselişi devam eden gram altının önceki kapanışı 4.103 TL iken çeyrek altının önceki kapanışı 6.825 TL oldu. Peki, bu hafta sonu altın kaç lira oldu?

Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 10 Mayıs hafta sonu altın fiyatları: Canlı altın kuru - 1

Son dakika altın fiyatları piyasaların gündeminde. Hareketli bir grafik sergileyen altın fiyatlarında artış geride bıraktığımız haftada da devam etti. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. İşte, 10 Mayıs altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 10 Mayıs hafta sonu altın fiyatları: Canlı altın kuru - 2

BU HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 4.142 TL - satış fiyatı 4.143 TL - Önceki kapanış: 4.103 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.802 TL - satış fiyatı 6.867 TL - Önceki kapanış: 6.825 TL

Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 10 Mayıs hafta sonu altın fiyatları: Canlı altın kuru - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.580 TL - satış fiyatı 13.732 TL - Önceki kapanış: 13.650 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.858 TL - satış fiyatı 27.389 TL - Önceki kapanış: 27.450 TL

Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 10 Mayıs hafta sonu altın fiyatları: Canlı altın kuru - 4

Cumhuriyet altın alış fiyatı: 27.860 TL - satış fiyatı 28.281 TL - Önceki kapanış: 28.331 TL

Ata altın alış fiyatı: 27.685 TL - satış fiyatı 28.384 TL - Önceki kapanış: 28.461 TL

Reşat altın alış fiyatı: 27.892 TL - satış fiyatı 28.313 TL - Önceki kapanış: 28.331 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

DAHA FAZLA GÖSTER