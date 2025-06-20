Bugün gram ne kadar? 20 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira?

Altın fiyatlarında son durum, piyasalar kadar yatırım yapanlar tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Hareketli bir grafiğe sahip olan altın 20 Haziran günü düşüşle başladı. Gram altın alış fiyatı 4.280 TL iken, çeyrek altın alışı ise 7.028 TL'den açılış yaptı. Altın 20 Haziran günü ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları...

Bugün gram ne kadar? 20 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira? - 1

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını gibi kalem kalem altın fiyatları gündemde. Gram altın önceki kapanışı 4.291 TL'den yaptı, çeyrek ise önceki kapanışını 7.138 TL olarka gerçekleştirdi. Güncel ve anlık altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün gram ne kadar? 20 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira? - 2

SON DAKİKA 20 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış fiyatı: 4.280 TL
Satış fiyatı: 4.281 TL
Önceki kapanış: 4.291 TL

Bugün gram ne kadar? 20 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira? - 3

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.029 TL
Satış fiyatı: 7.087 TL
Önceki kapanış: 7.138 TL

Bugün gram ne kadar? 20 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira? - 4

Bizim altın

Alış fiyatı: 3.357 TL
Satış fiyatı: 3.357 TL
Önceki kapanış: 3.369 TL

Bugün gram ne kadar? 20 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira? - 5

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.056 TL
Satış fiyatı: 14.174 TL
Önceki kapanış: 14.276 TL

Bugün gram ne kadar? 20 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira? - 6

Tam altın

Alış fiyatı: 27.643 TL
Satış fiyatı: 28.189 TL
Önceki kapanış: 28.312 TL

Bugün gram ne kadar? 20 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira? - 7

Cumhuriyet Altını

Alış fiyatı: 28.025 TL
Satış fiyatı: 28.218 TL
Önceki kapanış: 28.421 TL

Bugün gram ne kadar? 20 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira? - 8

Ata altın

Alış fiyatı: 28.507 TL
Satış fiyatı: 29.226 TL
Önceki kapanış: 29.355 TL

Bugün gram ne kadar? 20 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira? - 9

Reşat Altın

Alış fiyatı: 28.055 TL
Satış fiyatı: 28.249 TL
Önceki kapanış: 28.421 TL

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