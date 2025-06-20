Bugün gram ne kadar? 20 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira?
Altın fiyatlarında son durum, piyasalar kadar yatırım yapanlar tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Hareketli bir grafiğe sahip olan altın 20 Haziran günü düşüşle başladı. Gram altın alış fiyatı 4.280 TL iken, çeyrek altın alışı ise 7.028 TL'den açılış yaptı. Altın 20 Haziran günü ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını gibi kalem kalem altın fiyatları gündemde. Gram altın önceki kapanışı 4.291 TL'den yaptı, çeyrek ise önceki kapanışını 7.138 TL olarka gerçekleştirdi. Güncel ve anlık altın fiyatları...