Bugün gram ne kadar? 20 Haziran son dakika canlı altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç lira?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını gibi kalem kalem altın fiyatları gündemde. Gram altın önceki kapanışı 4.291 TL'den yaptı, çeyrek ise önceki kapanışını 7.138 TL olarka gerçekleştirdi. Güncel ve anlık altın fiyatları...