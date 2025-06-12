Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı

A101 12 Haziran aktüel kataloğu bugün satışa sunuldu. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken A101 markette kampanyalı ürünler reyonlarda yerini aldı. A101’de bu hafta özellikle mikser, blender seti, çay makinesi gibi elektronik mutfak ürünleri hesaplı fiyatlarıyla dikkat çekti. A101’de bu hafta Plastik Çay Makinesi 1.399 TL, El Blender Seti 1.799 TL, Stand Mikser 4.599 TL, Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL, Kanatlı Kurutmalık 299 TL, Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL, Ütü Masası 599 TL, Gaming Monitör 9999 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak sporcu ekipmanları ve gaming ürünler müşterileri bekleyecek. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 12 Haziran aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı - 1

A101’de bu hafta en fazla dikkat çeken ürünlerin başında gaming ekipmanlar geldi. Monitör, bilgisayar, oyuncu koltuğu, oyuncu masası gibi alternatifler raflarda olacak. Vites seti, yarış simülatörü kokpiti ve diğer onlarca ürün satışa çıkıyor. A101’de Perşembe günü 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL, Led Göstergeli Bulaşık Makinesi 11.499 TL, Hızlı Yıkama Fonksiyonlu Çamaşır Makinesi 12.999 TL, 356 Litre Hacimli Buzdolabı 21.999 TL’den reyonlara geliyor. A101 markette alternatif olarak kişisel bakım ürünleri, makyaj malzemeleri, temizlik ürünleri ve temel gıda malzemeleri satışta olacak. İşte, A101 12 Haziran aktüel kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı - 2

A101 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN PERŞEMBE

70 İnç Smart Led Televizyon 36.999 TL

43 İnç Android Led Televizyon 8.499 TL

Laptop Sehpası 499 TL

Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı - 3

Notebook 6.499 TL

Bluetooth Kulaklık 379 TL

Kablosuz Oyuncu Kulaklığı 549 TL

Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı - 4

Plastik Çay Makinesi 1.399 TL

El Blender Seti 1.799 TL

Stand Mikser 4.599 TL

Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı - 5

Saç Sakal Kesme Makinesi 349 TL

Dijital Banyo Baskülü 299 TL

Erkek Bakım Seti 899 TL

Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı - 6

Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL

Oto Araç içi Buzdolabı 2.199 TL

Oto Araç Güneşlik Brandası 499 TL

Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı - 7

Ütü Masası 599 TL

Kanatlı Kurutmalık 299 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı - 8

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL

Masa Tenisi Masası 9.990 TL

Koşu ve Yürüyüş Bandı 6.990 TL

Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı - 9

Spor İstasyonu 10.899 TL

Katlanır Langırt Masası 4.899 TL

Benzinli Motosiklet 109.990 TL

Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı - 10

Yarış Simülatörü Kokpit 29.999 TL

Gaming Direksiyon Pedal Ve Vites Seti 9.999 TL

Gaming Monitör 9999 TL

Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı - 11

Masaüstü Bilgisayar 24.999 TL

Oyuncu Masası 1.999 TL

Oyuncu Koltuğu 2799 TL

Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı - 12

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL

Bulaşık Makinesi 11.499 TL

No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı - 13
Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı - 14
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