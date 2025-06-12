Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı
A101 12 Haziran aktüel kataloğu bugün satışa sunuldu. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken A101 markette kampanyalı ürünler reyonlarda yerini aldı. A101’de bu hafta özellikle mikser, blender seti, çay makinesi gibi elektronik mutfak ürünleri hesaplı fiyatlarıyla dikkat çekti. A101’de bu hafta Plastik Çay Makinesi 1.399 TL, El Blender Seti 1.799 TL, Stand Mikser 4.599 TL, Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL, Kanatlı Kurutmalık 299 TL, Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL, Ütü Masası 599 TL, Gaming Monitör 9999 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak sporcu ekipmanları ve gaming ürünler müşterileri bekleyecek. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 12 Haziran aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
A101’de bu hafta en fazla dikkat çeken ürünlerin başında gaming ekipmanlar geldi. Monitör, bilgisayar, oyuncu koltuğu, oyuncu masası gibi alternatifler raflarda olacak. Vites seti, yarış simülatörü kokpiti ve diğer onlarca ürün satışa çıkıyor. A101’de Perşembe günü 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL, Led Göstergeli Bulaşık Makinesi 11.499 TL, Hızlı Yıkama Fonksiyonlu Çamaşır Makinesi 12.999 TL, 356 Litre Hacimli Buzdolabı 21.999 TL’den reyonlara geliyor. A101 markette alternatif olarak kişisel bakım ürünleri, makyaj malzemeleri, temizlik ürünleri ve temel gıda malzemeleri satışta olacak. İşte, A101 12 Haziran aktüel kataloğu…