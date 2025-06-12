Bugün reyonlarda: A101 12 Haziran perşembe aktüel kataloğu: Televizyon, laptop ve elektronik ev ürünleri satışa çıktı

A101’de bu hafta en fazla dikkat çeken ürünlerin başında gaming ekipmanlar geldi. Monitör, bilgisayar, oyuncu koltuğu, oyuncu masası gibi alternatifler raflarda olacak. Vites seti, yarış simülatörü kokpiti ve diğer onlarca ürün satışa çıkıyor. A101’de Perşembe günü 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL, Led Göstergeli Bulaşık Makinesi 11.499 TL, Hızlı Yıkama Fonksiyonlu Çamaşır Makinesi 12.999 TL, 356 Litre Hacimli Buzdolabı 21.999 TL’den reyonlara geliyor. A101 markette alternatif olarak kişisel bakım ürünleri, makyaj malzemeleri, temizlik ürünleri ve temel gıda malzemeleri satışta olacak. İşte, A101 12 Haziran aktüel kataloğu…