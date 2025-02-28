Bugün satışta: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Cuma günü spor ekipmanları, elektronik spor ekipmanları ve Airfryer satışta
BİM 28 Şubat Aktüel Kataloğu bugün satışta. BİM markette bu hafta onlarca farklı üründe indirim fırsatı müşterileri bekleyecek. Toz torbasız süpürgeden yürüyüş bandına, düzleştiriciden yemek termosuna, çarşaf ve nevresim takımından spor ekipmanlarına geniş ürün yelpazesi müşterileri bekleyecek. BİM markette bugün Dijital ekranlı Airfryer, 4.290 TL, Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL, Şarjlı Süpürge 4.490 TL, Buharlı Çok Amaçlı Mop 2.450 TL, Erkek vücut bakım seti 699 TL, Çaydanlık 599 TL, Yemek Termosu 1.150 TL’den satışa sunulacak. Peki BİM bu hafta neler var? İşte, BİM Aktüel Kataloğu 28 Şubat cuma
BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. BİM Kataloğunda şarjlı diş fırçası, düzleştirici, bluetooth hoparlör, saklama kabı seti, çaydanlandık, çerezlik seti gibi alternatif ürünler yer aldı. BİM’de bu hafta satışa sunulacak ürünler merakla beklenirken sporcu ekipmanlarından olan dambıl seti 659 TL, Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL’den raflarda olacak. Cuma gününden itibaren BİM markette çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 279 TL, Lastikli Çarşaf 139 TL, Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL, Baston Şemsiye 249 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, 28 Şubat BİM Aktüel Kataloğu…