Bugün satışta: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Cuma günü spor ekipmanları, elektronik spor ekipmanları ve Airfryer satışta

BİM 28 Şubat Aktüel Kataloğu bugün satışta. BİM markette bu hafta onlarca farklı üründe indirim fırsatı müşterileri bekleyecek. Toz torbasız süpürgeden yürüyüş bandına, düzleştiriciden yemek termosuna, çarşaf ve nevresim takımından spor ekipmanlarına geniş ürün yelpazesi müşterileri bekleyecek. BİM markette bugün Dijital ekranlı Airfryer, 4.290 TL, Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL, Şarjlı Süpürge 4.490 TL, Buharlı Çok Amaçlı Mop 2.450 TL, Erkek vücut bakım seti 699 TL, Çaydanlık 599 TL, Yemek Termosu 1.150 TL’den satışa sunulacak. Peki BİM bu hafta neler var? İşte, BİM Aktüel Kataloğu 28 Şubat cuma

Bugün satışta: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Cuma günü spor ekipmanları, elektronik spor ekipmanları ve Airfryer satışta - 1

BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. BİM Kataloğunda şarjlı diş fırçası, düzleştirici, bluetooth hoparlör, saklama kabı seti, çaydanlandık, çerezlik seti gibi alternatif ürünler yer aldı. BİM’de bu hafta satışa sunulacak ürünler merakla beklenirken sporcu ekipmanlarından olan dambıl seti 659 TL, Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL’den raflarda olacak. Cuma gününden itibaren BİM markette çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 279 TL, Lastikli Çarşaf 139 TL, Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL, Baston Şemsiye 249 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, 28 Şubat BİM Aktüel Kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün satışta: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Cuma günü spor ekipmanları, elektronik spor ekipmanları ve Airfryer satışta - 2

BİM 28 ŞUBAT CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

43 İnç Ultra HD Televizyon 4.290 TL

32 İnç HD Android Smart Led Televizyon 6.595 TL

Dijital Ekranlı Airfryer 4.290 TL

Bugün satışta: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Cuma günü spor ekipmanları, elektronik spor ekipmanları ve Airfryer satışta - 3

Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL

Buharlı Mop 2.450 TL

Şarjlı Süpürge 4.490 TL

Bugün satışta: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Cuma günü spor ekipmanları, elektronik spor ekipmanları ve Airfryer satışta - 4

Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL

Çaydanlık 599 TL

Yemek Termosu 1.150 TL

Bugün satışta: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Cuma günü spor ekipmanları, elektronik spor ekipmanları ve Airfryer satışta - 5

Transit Mug 1.390 TL

7 Parça Çerezlik 249 TL

Yoga/Pilates Matı 369 TL

Bugün satışta: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Cuma günü spor ekipmanları, elektronik spor ekipmanları ve Airfryer satışta - 6

Ağırlık Fitness Eldiveni 169 TL

Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 779 TL

15 Kg Dambıl Seti 659 TL

Bugün satışta: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Cuma günü spor ekipmanları, elektronik spor ekipmanları ve Airfryer satışta - 7

Yürüyüş Bandı 6.690 TL

Boks Torbası 449 TL

Dirençli Lastikli Yoga/Pilates Topu 439 TL

Bugün satışta: BİM 28 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu: Cuma günü spor ekipmanları, elektronik spor ekipmanları ve Airfryer satışta - 8

Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL

Tencere çeşitleri 299 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 279 TL

Microfiber Yorgan 299 TL

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