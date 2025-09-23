BUGÜN SATIŞTA | BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Eylül 2025: LEGO Friends oyuncakları, kahve makinesi, 65 inç televizyon, ankastre set satışa sunuldu

BİM, 26 Eylül 2025 Cuma günü (bugün) satışa sunmaya başladığı aktüel ürünler kataloğunu internet sitesi üzerinden yayımladı. Teknolojik ev aletlerinden, mutfak ve kırtasiye ürünlerine kadar birçok ihtiyaca hitap eden bu haftaki indirimli ürünler listesi şimdiden yoğun ilgi görüyor. Özellikle LEGO Friends oyuncakları, kahve makineleri, ankastre set, 65 inç televizyon, tencere takımları ve buharlı ütü gibi ürünler avantajlı fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 26 Eylül tarihli aktüel ürünler kataloğu.

BİM 26 EYLÜL 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

BİM, 26 Eylül Cuma günü başlayan aktüel ürün kampanyasında yalnızca teknolojik ev ve mutfak elektroniği değil, aynı zamanda kırtasiye ürünleri, ankastre setler, bina bakım araçları, çift kişilik battaniye ve kişisel bakım ürünlerinde de indirimler sunuyor.

Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

Kumtel XXL Midi Fırın 3.190 TL

Philips Airfryer 3.790 TL

Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.390 TL

Fakir Brilla Buharlı Ütü 1.375 TL

Altus Mini Ütü 890 TL

LG 65" 4K HDR10 Nanocell Tv 39.900 TL

LG 55' 4K HDR10 Nanocell Tv 32.900 TL

Polisan Aqua Tavan Boyası 499 TL

Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası 399 TL

SGS Robot Fırça Plastik Saplı 3 No'lu 89 TL

SGS Derz Kazıma Aparatı - 69 TL

Froggo Kedi Tırmalama Direği 249 TL

Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 179 TL

Chef's Kek Kalıbı 149 TL

Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri 35 TL

Kağıt Sufle Kabı 10'lu 29 TL

Silikon kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL

Pirge Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri 149 TL

Bıçak / Soyacak Çeşitleri 3'lü 99 TL

Saklama Kaplı Kurabiye Seti 99 TL

Yuvarlak Pasta / Kek Taşıma Kabı 99 TL

Silikon Set 3'lü 129 TL

Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri 55 TL

Yuvarlak Tepsi 89 TL

Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 149 TL

Desenli Emaye Tencere 429 TL

Tek Fiyat Emaye Ürünler 319 TL

Benante Pasta Tabağı 4'lü 219 TL

Benante Makarna Tabağı 89 TL

Benante Dikdörtgen Servis Tabağı 79 TL

Benante 2 Bölmeli Servis Tabağı 89 TL

Glass in Love Cam Kurabiyelik 129 TL

Glass in Love Cam Espresso Fincanı 6'lı 99 TL

Lav Lal Su Bardağı - 89 TL

Pirge Dilimleme Bıçağı - 299 TL

Softy Çift Kişilik Battaniye 529 TL

Softy Tek Kişilik Battaniye 499 TL

Çift Kaplan Düğmeli Pijama Takımı 369 TL

Çift Kaplan Erkek Pijama Takımı 309 TL

Çift Kişilik Lastikli Sıvı Geçirmez Alez 299 TL

Tek Kişilik Lastikli Sıvı Geçirmez Alez 225 TL

Yastık Alezi 65 TL

Pötikare Masa Örtüsü 79 TL

Kadın / Erkek Polar Yelek 209 TL

LEGO Friends Meyveli İçecek Plaj Standı 645 TL

Polis Arabası 399 TL

LEGO Friends Plaj Su Motoru 375 TL

Maze Breaker Robot Oyuncak 899 TL

Doktor Çantası 119 TL

Manyetik Eğitici Puzzle 799 TL

