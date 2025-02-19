Bugün satışta: ŞOK 19 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu | Ankastre set, mutfak ürünleri, çelik termos raflarda
ŞOK 19 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu bugün satışa sunuldu. ŞOK market raflarında yer alan ürünlere müşteriler yoğun ilgi gösterirken kataloğa göz atıyor. ŞOK’ta bu hafta geniş ürün yelpazesi dikkat çekerken ankastre set, mikser seti, tost makinesi, çay makinesi, cam su ısıtıcı ve diğer onlarca ürün kampanyalı fiyatlarıyla reyonlarda. Çay Makinesi 1.299 TL, El Blender Seti 1.499 TL, Cam Su Isıtıcı 549 TL, Orta Boy Valiz 799 TL, Süzgeçli Katlanır Masa Matı 89,95 TL’den satışa sunulacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi…
ŞOK markette bu hafta elektronik ev ürünlerinden, davlumbaza, mutfak ürünlerinden, temel gıdaya onlarca çeşit kampanyalı fiyat müşterileri bekleyecek. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğunda en dikkat çeken ürün ise Ramazan ayına özel olarak satışa sunulacak erzak paketi yer aldı. Erzak paketinde sıvı yağ, un, makarna çeşitleri, çay, şeker ve bakliyat ürünleri yer aldı. Haftanın satışa sunulan kampanyalı ürünleri arasında kabin boy, orta boy ve büyük boy valiz dikkat çekti. Tost makinesi 1.499 TL, Blender Seti 1.799 TL, Cam Su Isıtıcı ise 549 TL olacak. İşte, ŞOK aktüel ürünler ve fiyat listesi…