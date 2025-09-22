Bursa'da üretilip, Hollanda'ya gönderiliyor: Bin 500 ton ihraç edilecek

50 YILDIR FAALİYET, 25 YILDIR İHRACAT

Kooperatifin 1976'da hizmete başladığını belirten Uğur, "Yaklaşık 50 yıldır üretim yapıyoruz, tabi geçmiş yıllarda ufak tefek aksaklıklar olmasına rağmen son yıllarda ekonomimizi yendik, kredi kullanmıyoruz ve Türkiye'nin en iyi salçasını yapıyoruz. Büyük bir ilerleme yaptık, İl Müdürlüğü'nden İtalya'ya giden dostlarımız ekranda 3 tane kooperatif görünüyor. Bir tanesi Konya'daki devletin desteklediği bir kooperatif Torku. Bir tanesi İzmir'de Teresüt, onun arkasında da büyükşehir belediyesi vardı. Ama bizim kimse yoktu. Üç kooperatiften birisi de Kulaca'dır. İnşallah devam ettireceğiz. Bizim kooperatif işlemesi ile ilgili kurmak isteyenler geliyor onlara destek veriyoruz. 2 tane de kardeş kooperatif seçtik. Onlara da destek veriyoruz. Aşağı yukarı 25-27 yıldır ihracat yapıyoruz. Şu anda dediğimiz gibi ihracatı bin 500 tona hedefleyerek gidiyoruz. Ürünler de çok iyi olduğu için bizi tercih ediyorlar. Hollanda'nın yaptığı ürünü Türkiye'de yapmak isteyen firmalar var onlara da destek veriyoruz. Yarım mamülün maddesini biz temin edip onlara gönderiyoruz. İç piyasaya bizim domates biber salçalarından satıyoruz. Onu da 500 ton civarında satıyoruz" ifadelerini kullandı.