Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? AK Parti Grup Başkanı'ndan ikramiye açıklaması
Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmiş, çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Çalışan emekliler için de bir çalışma olduğu ortaya çıktı. İkramiye açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.
12.2 milyon çalışmayan emekliyi kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırıldı. Kapsam dışı bırakılan çalışan emekliler için ise yeni bir çalışma olduğu öğrenildi.