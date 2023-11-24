Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? AK Parti Grup Başkanı'ndan ikramiye açıklaması

Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmiş, çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Çalışan emekliler için de bir çalışma olduğu ortaya çıktı. İkramiye açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? AK Parti Grup Başkanı'ndan ikramiye açıklaması - 1

12.2 milyon çalışmayan emekliyi kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırıldı. Kapsam dışı bırakılan çalışan emekliler için ise yeni bir çalışma olduğu öğrenildi.

EKONOMİ HABERLERİ

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? AK Parti Grup Başkanı'ndan ikramiye açıklaması - 2

GÜLER DUYURDU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? AK Parti Grup Başkanı'ndan ikramiye açıklaması - 3

KAPSAMI ÇALIŞMALAR ARDINDAN İLAN EDİLECEK

Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? AK Parti Grup Başkanı'ndan ikramiye açıklaması - 4

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyesinin şartları ve ayrıntıları ilerleyen günlerde belli olacak.

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