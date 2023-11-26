Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? (Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi)
Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sorgulanıyor. İlgili bakanlıklara talimat verdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye verileceğini açıkladı. Çalışan yüz binlerce emekli ise kimlerin ikramiyeden faydalanacağını merak ediyor. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak?
Emeklilere 5000 TL ikramiyede son durum, çalışan binlerce emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ilk önce çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmiş fakat çalışan emekliler ikramiye alamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatı sonrasında, çalışan emeklilere de ikramiye verileceği açıklandı. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak?