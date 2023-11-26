Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? (Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi)

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sorgulanıyor. İlgili bakanlıklara talimat verdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye verileceğini açıkladı. Çalışan yüz binlerce emekli ise kimlerin ikramiyeden faydalanacağını merak ediyor. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? (Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi) - 1

Emeklilere 5000 TL ikramiyede son durum, çalışan binlerce emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ilk önce çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmiş fakat çalışan emekliler ikramiye alamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatı sonrasında, çalışan emeklilere de ikramiye verileceği açıklandı. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? (Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi) - 2

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE VERİLECEK

Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.

Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? (Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi) - 3

5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Buna göre; Tamamlanacak çalışmayla birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin tarihi netlik kazanacak.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? (Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi) - 4

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE YATIRILDI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? (Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi) - 5

ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Yapılacak olan çalışma sonrasında, çiftçiler de 5000 TL emekli ikramiyesinden yararlanacak.

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