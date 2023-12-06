Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum
Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı, yüz binlerce emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklileri de dahil olmak üzere, yapılacak çalışma sonrasında 4 milyon 689 bin çalışan emekli 5000 TL ikramiyeden yararlanacak. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?
Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum merakla araştırılmaya devam ediyor. Başta çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf olmak üzerinde yüz binlerce çalışan emekli düzenlemeden yararlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak olan çalışmanın son durumu ve 5000 TL ikramiyenin ödeneceği tarih merak ediliyor. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?