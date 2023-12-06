Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı, yüz binlerce emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklileri de dahil olmak üzere, yapılacak çalışma sonrasında 4 milyon 689 bin çalışan emekli 5000 TL ikramiyeden yararlanacak. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum - 1

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum merakla araştırılmaya devam ediyor. Başta çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf olmak üzerinde yüz binlerce çalışan emekli düzenlemeden yararlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak olan çalışmanın son durumu ve 5000 TL ikramiyenin ödeneceği tarih merak ediliyor. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum - 2

TEKLİF KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum - 3

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Buna göre; Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum - 4

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE İKRAMİYE YATMIŞTI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum - 5

DÜZENLEMEDEN 4 MİLYON 689 BİN KİŞİ YARARLANACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını bildirdi.

Teklifte, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğunu belirten Muş, şunları kaydetti:

"Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır.

Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir."

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son durum - 6

ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.

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