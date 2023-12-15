Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? Gözler emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde
Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan emeklinin gündeminde yer alan 5000 TL ikramiye ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılması Meclis komisyonunda kabul edilmişti. Şimdi gözler bakanlıktan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak?
Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili sorgulamalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhuriyet'in 100. yılına özel çalışmayan emeklilere verilen 5000 TL ikramiye ödemeleri, çalışan emeklilere de verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak?