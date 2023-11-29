Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Kimler 5000 TL ikramiyeden yararlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama
Çalışan emekliler de 5 bin lira ikramiye alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü yaptığı açıklamanın ardından gözler çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağında. İkramiyenin çalışan emeklileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışma başlatıldı ve önerge Meclis'e gönderildi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye konusuyla ilgili yeni açıklamada bulundu. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Kimler 5000 TL ikramiyeden yararlanacak?
Emeklilere 5000 TL ikramiyede son durum, çalışan binlerce emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ilk önce çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmiş fakat çalışan emekliler ikramiye alamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatı sonrasında, çalışan emeklilere de ikramiye verileceği açıklandı. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak?