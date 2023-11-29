Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Kimler 5000 TL ikramiyeden yararlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama

Çalışan emekliler de 5 bin lira ikramiye alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü yaptığı açıklamanın ardından gözler çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağında. İkramiyenin çalışan emeklileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışma başlatıldı ve önerge Meclis'e gönderildi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye konusuyla ilgili yeni açıklamada bulundu. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Kimler 5000 TL ikramiyeden yararlanacak?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Kimler 5000 TL ikramiyeden yararlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama - 1

Emeklilere 5000 TL ikramiyede son durum, çalışan binlerce emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel ilk önce çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmiş fakat çalışan emekliler ikramiye alamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatı sonrasında, çalışan emeklilere de ikramiye verileceği açıklandı. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Kimler 5000 TL ikramiyeden yararlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama - 2

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE VERİLECEK

Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.

Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Kimler 5000 TL ikramiyeden yararlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama - 3

"EMEKLİLERİMİZE TEK SEFERLİK ÖDEMEMİZİ YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye konusuyla ilgili şunları söyledi;

"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin lira ödeme kararımızı çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödememizi yapacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5'er bin lirayı yatıracağız."

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Kimler 5000 TL ikramiyeden yararlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama - 4

ÖNERGE MECLİS'E GÖNDERİLDİ

Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Kimler 5000 TL ikramiyeden yararlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama - 5

5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle  birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Kimler 5000 TL ikramiyeden yararlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama - 6

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE YATIRILDI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Kimler 5000 TL ikramiyeden yararlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama - 7

ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Yapılacak olan çalışma sonrasında, çiftçiler de 5000 TL emekli ikramiyesinden yararlanacak.

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