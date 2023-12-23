Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihte
Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları her geçen gün artmaya devam ediyor. TBMM bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasıyla birlikte yasalaşacak olan emekli ikramiyelerinin, ne zaman hesaplara yatırılacağı çalışan milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Öte yandan çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin yapılması beklenen tarih belli oldu. Peki, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak?
Milyonlarca emekli çalışan tarafından beklenen 5000 TL ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesini içeren teklif yasalaşacak ve ikramiyeler hesaplara yatırılacak. Peki, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak?