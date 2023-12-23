Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihte

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları her geçen gün artmaya devam ediyor. TBMM bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasıyla birlikte yasalaşacak olan emekli ikramiyelerinin, ne zaman hesaplara yatırılacağı çalışan milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Öte yandan çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin yapılması beklenen tarih belli oldu. Peki, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihte - 1

Milyonlarca emekli çalışan tarafından beklenen 5000 TL ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesini içeren teklif yasalaşacak ve ikramiyeler hesaplara yatırılacak. Peki, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak?

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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihte - 2

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de öngören Torba Yasa Teklifi görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisi nedeniyle ara verilmişti.

Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından, Torba Yasa Teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor.

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihte - 3

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin 25-29 Aralık haftasında hesaplara aktarılması bekleniyor.

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihte - 4

4 MİLYON 689 BİN KİŞİ İKRAMİYEDEN YARARLANACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını bildirdi.

Teklifte, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğunu belirten Muş, şunları kaydetti:

"Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır.

Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir."

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihte - 5

5000 TL İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLERDE YARARLANACAK

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak? Gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihte - 6

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ AÇIKLAMASI

Çalışan emekliye ikramiye tarihi konusunda konuşan Bakan Işıkhan, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

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