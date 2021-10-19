Çanakkale domatesinin kilosu 80 kuruştan 4 liraya kadar çıktı

Haberler - DHA 19.10.2021 - 12:09
Kendine has kokusu, rengi ve tadıyla dikkat çeken Çanakkale domatesinin fideleri, mayısın başında toprakla buluştu. Domatesler, temmuz ayının son günlerinde ilk turfanda hasat edildi. Ancak tarlada kilosu 80 kuruştan alınan Çanakkale domatesi üreticisini memnun etmedi.
Bugünlerde ise son turfanda hasadı yapılan Çanakkale domatesi, toptan 3,5-4 lira arasında fiyattan alıcı bulunca üreticiyi sevindirdi.
İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen komisyoncular, Çanakkale domatesinin yetiştiği eski adı Batak Ovası olan Kumkale Ovası'nı mesken edindi. Kumkale, Tevfikiye, Halileli ve Çıplak köylerindeki üreticiler, işçilerin hasadını yaptığı domatesi traktörlerle köy meydanlarına getiriyor.
Komisyoncular tarafından alınan domatesler, kamyonlara yüklenerek büyük kentlere götürülüyor.
Çıplak Köyü'nde arazisinde domates üreten emekli öğretmen Önder Girgin, Kazdağları'ndan gelen rüzgar ve deniz havasıyla Çanakkale domatesinin ayrı bir lezzet ve aroma kazandığını söyledi. Son turfanda hasadına eylül ayının ilk haftalarında başladıklarını ve kırağı düşünceye kadar domates toplamaya devam ettiklerini belirten Girgin, "Domates hasadına başladığımızda fiyatlar 80 kuruştu.
1 lira, 1 lira 20 kuruş, 1 lira 30 kuruş ile devam etti. Şu anda fiyatlar iyi, memnunuz. Tarlada domates fiyatlarımız 3,5 lira ile 4 lira arasında. Günde 3,5 ila 4 ton arasında domates topluyoruz. Topladığımız bu domatesler İstanbul, İzmir, Bursa ve Trakya bölgesindeki illere gidiyor" dedi.
Önder Girgin'e ait bahçede yevmiye ile çalışan Hanife Uyar (70) ise, "Çanakkale merkeze bağlı Çıplak Köyü domatesi denildiğinde, çok beğeniliyor.
Kırağı düşünceye kadar domates topluyoruz. Şu anda domates para etmeye başladı. Fiyatlar şu anda iyi ve memnunuz" diye konuştu.