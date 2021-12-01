Çanakkale'de lüfere lodos zammı: Fiyatı 200 liraya çıktı

Çanakkale'de etkili olan fırtına, balık fiyatlarını da vurdu. Balık hali esnafı, hem lodos hem de sezon sonu olması nedeniyle lüferde fiyatların arttığını belirtiyor. Lüferin tezgahlardaki fiyatı 180 liradan 200 liraya yükseldi.

Haberler - DHA 01.12.2021 - 14:30

Çanakkale'de lüfere lodos zammı: Fiyatı 200 liraya çıktı - 1

'de lodos nedeniyle balıkçılar, denize açılamayınca hem balık çeşidi hem de sayısı azaldı.

Çanakkale'de lüfere lodos zammı: Fiyatı 200 liraya çıktı - 2

Bu durum balık halinde fiyatlara da yansıdı.

Çanakkale'de lüfere lodos zammı: Fiyatı 200 liraya çıktı - 3

İŞTE SON FİYATLAR

İstavrit 30, çinekop 60, tekir 60, çipura 80, levrek 90, iri hamsi 50, karides 60 liradan satılıyor.

Çanakkale'de lüfere lodos zammı: Fiyatı 200 liraya çıktı - 4

Geçen haftalarda kilosu 170 ile 180 lira arasında değişen lüfer ise 200 liradan satışa sunuldu.

Çanakkale'de lüfere lodos zammı: Fiyatı 200 liraya çıktı - 5

''KIŞ AYLARINDA BALIK GÖÇ EDİYOR''

Lodos nedeniyle denize çıkmadıklarını belirten Çanakkale Balık Hali esnafı Engin Tunç şöyle konuştu:

Çanakkale'de lüfere lodos zammı: Fiyatı 200 liraya çıktı - 6

"Tekneler denize çıkamayınca da balık olmuyor. Belli bölgelerden çıkan balıklar da pahalı oluyor. Lüfer fiyatları da yükseldi. Bunun nedeni ise lüfer sezonunun sonuna geliyoruz. Aslında bu sene lüfer bol çıktı.

Çanakkale'de lüfere lodos zammı: Fiyatı 200 liraya çıktı - 7

İstanbul'da hiç eksik olmadı, tezgahlarda kilosu 80 liraya kadar düştü. Lüfer artık az olur çünkü lüferde sezon sonuna geliyoruz. Kış aylarında balık göç ediyor ve belli bölgelere yerleşiyor. Dolayısıyla lüfer, şu anda azaldı.

Çanakkale'de lüfere lodos zammı: Fiyatı 200 liraya çıktı - 8

Fiyatı bu yüzden yükseldi. Hava şartları ve sezonun sonu olması itibarıyla az çıkan lüfer, tezgahlarda fiyatı 180 liradan 200 liraya yükseldi.''

Çanakkale'de lüfere lodos zammı: Fiyatı 200 liraya çıktı - 9

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