Çanakkale'de lüfere lodos zammı: Fiyatı 200 liraya çıktı

İstanbul'da hiç eksik olmadı, tezgahlarda kilosu 80 liraya kadar düştü. Lüfer artık az olur çünkü lüferde sezon sonuna geliyoruz. Kış aylarında balık göç ediyor ve belli bölgelere yerleşiyor. Dolayısıyla lüfer, şu anda azaldı.