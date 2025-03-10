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Canlı altın fiyatları 10 Mart bugün: 1 gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatları piyasaları ve yatırımcıların gündeminde. Anbean takip edilen altın fiyatında dalgalanmalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir düşüş meydana gelmişti. Altın alacaklar ve satacaklar 10 Mart altın alış ve satış fiyatlarını sorguluyor.

Canlı altın fiyatları 10 Mart bugün: 1 gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - 1

Anlık altın fiyatları yatırımcılar tarafından haftanın ilk iş günü merakla takip ediliyor. Gram altın güne 3.419 TL satış fiyatı ile başlarken çeyrek altın ise 5.677 TL satış fiyatından başladı. İşte,10 Mart altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Canlı altın fiyatları 10 Mart bugün: 1 gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - 2

10 MART CANLI ALTIN FİYATI

Gram altın alış fiyatı: 3.426 TL / satış fiyatı: 3.418 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 5.647 TL / satış fiyatı: 5.677 TL

Canlı altın fiyatları 10 Mart bugün: 1 gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - 3

Yarım altın alış fiyatı: 11.285 TL / satış fiyatı: 11 377 TL

Tam altın alış fiyatı: 22.190 TL / satış fiyatı: 22.624 TL

Canlı altın fiyatları 10 Mart bugün: 1 gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 23.356 TL / satış fiyatı: 23.356 TL

Reşat altın alış fiyatı: 23.934 TL / satış fiyatı: 24.63 TL

Canlı altın fiyatları 10 Mart bugün: 1 gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - 5

22 Ayar bilezik alış fiyatı: 3.157 Tl / satış fiyatı: 3.416 TL

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