Canlı altın fiyatları 10 Mart bugün: 1 gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Güncel altın fiyatları piyasaları ve yatırımcıların gündeminde. Anbean takip edilen altın fiyatında dalgalanmalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir düşüş meydana gelmişti. Altın alacaklar ve satacaklar 10 Mart altın alış ve satış fiyatlarını sorguluyor.
Anlık altın fiyatları yatırımcılar tarafından haftanın ilk iş günü merakla takip ediliyor. Gram altın güne 3.419 TL satış fiyatı ile başlarken çeyrek altın ise 5.677 TL satış fiyatından başladı. İşte,10 Mart altın fiyatları...