Gram altın kaç lira? 12 Mayıs son dakika altın fiaytları: Bugün canlı altın kuru

Son dakika altın fiyatları piyasaların gündeminde. İnişli çıkışlı bir grafik seyreden altın, yeni haftayı düşüşle açtı. Önceki kapanışı 6.825 TL olan çeyrek altın güne 6.802 TL ile başladı. Yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?