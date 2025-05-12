Gram altın kaç lira? 12 Mayıs son dakika altın fiaytları: Bugün canlı altın kuru

Altın fiyatları anlık olarak yatırımcıların takibinde. Haftanın ilk iş gününü altın düşüşle açtı. Gram altın önceki kapanışı 4.143 TL iken 12 Mayıs Pazartesi günü 4.083 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 6.802 TL ile açılışını yaptı. Bugün altın ne kadar, kaç TL?

Gram altın kaç lira? 12 Mayıs son dakika altın fiaytları: Bugün canlı altın kuru - 1

Son dakika altın fiyatları piyasaların gündeminde. İnişli çıkışlı bir grafik seyreden altın, yeni haftayı düşüşle açtı. Önceki kapanışı 6.825 TL olan çeyrek altın güne 6.802 TL ile başladı. Yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ

Gram altın kaç lira? 12 Mayıs son dakika altın fiaytları: Bugün canlı altın kuru - 2

12 MAYIS ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 4.082 TL - satış fiyatı: 4.082 TL - Önceki kapanış: 4.143 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.802 TL - satış fiyatı: 6.867 TL - Önceki kapanış: 6.825 TL

Gram altın kaç lira? 12 Mayıs son dakika altın fiaytları: Bugün canlı altın kuru - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.580 TL - satış fiyatı: 13.732 TL - Önceki kapanış: 13.650 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.868 TL - satış fiyatı: 27.399 TL - Önceki kapanış: 27.450 TL

Gram altın kaç lira? 12 Mayıs son dakika altın fiaytları: Bugün canlı altın kuru - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.860 TL - satış fiyatı: 28.281 TL - Önceki kapanış: 28.331 TL

Ata altın alış fiyatı: 27.708 TL - satış fiyatı: 28.407 TL - Önceki kapanış: 28.461 TL

Reşat altını alış fiyatı: 27.892 TL - satış fiyatı: 28.313 TL - Önceki kapanış: 28.331 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS

DAHA FAZLA GÖSTER