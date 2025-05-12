Gram altın kaç lira? 12 Mayıs son dakika altın fiaytları: Bugün canlı altın kuru
Altın fiyatları anlık olarak yatırımcıların takibinde. Haftanın ilk iş gününü altın düşüşle açtı. Gram altın önceki kapanışı 4.143 TL iken 12 Mayıs Pazartesi günü 4.083 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 6.802 TL ile açılışını yaptı. Bugün altın ne kadar, kaç TL?
Son dakika altın fiyatları piyasaların gündeminde. İnişli çıkışlı bir grafik seyreden altın, yeni haftayı düşüşle açtı. Önceki kapanışı 6.825 TL olan çeyrek altın güne 6.802 TL ile başladı. Yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?