16 Temmuz gram altın kaç TL? Son dakika canlı altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum anlık olarak takip ediliyor. Yatırım araçlarının başında gelen altın son günlerde yukarı yönlü hareketini sürdürmüştü. 16 Temmuz Çarşamba günü gram altın 4.320 TL alış fiyatı ile güne başladı. Çeyrek altın alışı ise 6.999 TL'den işlem görmeye başladı. Serbest piyasa altın fiyatları merakla araştırılırken ''Bugün altın ne kadar, 1 gram altın kaç TL oldu?'' soruları öne çıkıyor.
Son dakika altın fiyatları piyasalar kadar yatırım yapanların da gündemini meşgul ediyor. 16 Temmuz altın alış ve satış fiyatlarında son durum nedir? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?