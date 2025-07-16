16 Temmuz gram altın kaç TL? Son dakika canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum anlık olarak takip ediliyor. Yatırım araçlarının başında gelen altın son günlerde yukarı yönlü hareketini sürdürmüştü. 16 Temmuz Çarşamba günü gram altın 4.320 TL alış fiyatı ile güne başladı. Çeyrek altın alışı ise 6.999 TL'den işlem görmeye başladı. Serbest piyasa altın fiyatları merakla araştırılırken ''Bugün altın ne kadar, 1 gram altın kaç TL oldu?'' soruları öne çıkıyor.

16 Temmuz gram altın kaç TL? Son dakika canlı altın fiyatları - 1

Son dakika altın fiyatları piyasalar kadar yatırım yapanların da gündemini meşgul ediyor. 16 Temmuz altın alış ve satış fiyatlarında son durum nedir? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ

16 Temmuz gram altın kaç TL? Son dakika canlı altın fiyatları - 2

16 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA

Gram altın

Alış fiyatı: 4.320

Satış fiyatı: 4.320

Önceki kapanış: 4.297

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 6.999

Satış fiyatı: 7.078

Önceki kapanış: 7.045

16 Temmuz gram altın kaç TL? Son dakika canlı altın fiyatları - 3

Yarım altın

Alış fiyatı: 13.999

Satış fiyatı: 14.156

Önceki kapanış: 14.090

Tam altın

Alış fiyatı: 27.608

Satış fiyatı: 28.166

Önceki kapanış: 28.149

16 Temmuz gram altın kaç TL? Son dakika canlı altın fiyatları - 4

Cumhuriyet altın

Alış fiyatı: 27.915

Satış fiyatı: 28.186

Önceki kapanış: 28.051

16 Temmuz gram altın kaç TL? Son dakika canlı altın fiyatları - 5

Ata altın

Alış fiyatı: 28.471

Satış fiyatı: 29.203

Önceki kapanış: 29.185

Reşat altın

Alış fiyatı: 27.945

Satış fiyatı: 28.216

Önceki kapanış: 28.051

16 Temmuz gram altın kaç TL? Son dakika canlı altın fiyatları - 6

ONS altın

Alış fiyatı: 3.338 USD

Satış fiyatı: 3.338 USD

Önceki kapanış: 3.324 USD

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